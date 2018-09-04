Компания RAWG, создающая базу данных по игровым продуктам, решила отложить ICO до марта 2019-го года, ссылаясь на обстоятельства и недостаточно хороший рынок в текущей ситуации в своём Telegram-канале rawgtheworld.

Представитель компании Tim уточнил в другом канале RAWG, что обстоятельствами оказалось то, что два ICO-инвестора, независимо друг от друга, отозвали заявки на $2m и $3m долларов соответственно, поэтому и было принято решение о переносе ICO. Более мелкие подписанты также смогут вернуть свои депозиты. Выдача токенов контрибуторам RAWG также будет перенесена.

Проведение ICO на текущий момент сильно осложняется тем, что криптовалюты испытали заметное падение с начала 2018-го года, что снижает возможности организаторов ICO по их конверсии в обычные деньги, которыми можно расплачиваться за разработку своих продуктов с отсталыми сотрудниками, требующими оплаты за свой труд фиатными деньгами.

Сам проект RAWG начал публичные тесты в конце 2017-го года, в проект инвестировали структуры Игоря Мацанюка (Game Insight), Михаила Лялина (Zeptolab), фонд AltaIR и другие инвесторы. Проект позиционирует себя как IMDB для игровой индустрии и рекомендательную платформу для игроков.