Как выяснили РБК из ходатайства ООО «Дабл» (работает под брендом Double Data), в 2019-м году ВКонтакте называет автором пользовательской базы данных соцсети управляющего директора ВК Андрея Рогозова. Предположительно, что одновременно Павел Дуров, основатель и бывший глава ВК, больше не считается создателем базы, как не считается им и экс техдир сети, брат Павла — Николай Дуров.

Double Data собирает открытые данные обитателей соцсетей и на их основе проводит оценку кредитоспособности и благонадёжности тех или иных людей в интересах банков. ВКонтакте, принадлежащие Mail.ru Group (MRG), утверждают, что сбор данных Double Data нарушает интеллектуальные права соцсети. Суды несколько раз рассматривали спор по существу. Стороны с переменным успехам выигрывали или проигрывали процесс в трёх инстанциях — разбирательство началось в январе 2017 и продолжается. MRG разрабатывает, а с осени 2016 года и продаёт собственные продукты для оценки кредитоспособности, но Double Data появились на этом рынке раньше.



Глава MRG Борис Добродеев, Андрей Рогозов, Павел Дуров

По словам советника юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner Russia (защищает Double Data в суде) Евгения Орешина, ВКонтакте, утверждая, что базу данных пользователей создал Рогозов после 2008 года, пытается получить преимущество в судебном разбирательстве, так как до 2008 года базы данных вообще не охранялись законом. «Соответственно, если база данных была создана до этого момента, то у ВКонтакте нет на нее смежных прав (вид интеллектуальных прав, которые защищают содержание баз данных. — РБК)», — отметил Орешин.

ВКонтакте проиграли один из судов с Double Data именно из-за того, что сети не удалось доказать, что «база данных была создана именно компанией, а не Павлом Дуровым до регистрации юридического лица в 2007 году», об этом ВК просил Суд по интеллектуальным правам — рассказал советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский.

РБК отметили, что в комментарии для редакции, а не в своём заявлении для суда, ВКонтакте описала роль Рогозова скромно. Сеть объяснила что в 2008 Андрей был младшим разработчиком и работал над структурами разных баз данных соцсети. О том, что кроме Рогозова базой могли заниматься и другие люди, представитель ВК говорить не стал. Как и о том, на базе чьего авторства зарегистрировались более 5,3 млн обитателей сети в период с 2006 по 1 января 2018-го.

В апреле 2018 представитель Mail.ru Group рассказал, что доступ к данным об обитателях ВКонтакте на «легальной и прозрачной основе» получило Национальное бюро кредитных историй. НБКИ, как и Double Data, судились с ВК начиная с 2017 года о правомочности собора данных, но в результате предпочли договориться с MRG. НБКИ продаёт данные про обитателей ВК банкам, МФО, страховщикам, число покупателей услуг измеряется тысячами. В прошлом НБКИ предлагала кредитным организациям сервисы на основе технологий, которые были разработаны вышеупомянутой Double Data. Однако Mail.ru Group в 2016 начала инвестировать в Big Data и в результате запустила собственные продукты для оценки кредитных рисков. Double Data стали необязательным посредником-конкурентом для ВК/MRG. А сама соцсеть защитником прав обитателей ВКонтакте на неприкосновенность их частной жизни.

Братья Дуровы сюжет авторства базы данных ВК не прокомментировали.