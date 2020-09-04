MVNO-оператор Danycom, работающий на сетях Tele2, объявил об уходе своего MVNO с сетей Tele2 (что может сопровождаться проблемами доступа для текущих абонентов). На прощание Danycom пнул своего нынешнего партнёра:

«Кроме того, хотелось бы обратить внимание коллег по MVNO-рынку, а также всех желающих войти в этот бизнес на необходимость более детально и внимательно относиться к выбору хост-операторов и технических партнеров»

Tele2 не остался в долгу и поделился подробностями сотрудничества с Danycom, упирая на неаккуратность партнёра в платежах и его ничтожность по размерам:

В связи с выпущенным пресс-релизом Danycom Mobile, информируем вас о том, что Danycom Mobile систематически нарушал и нарушает контрактные обязательств в части платы за работу на сетях Tele2. По просьбе «Дэни колл» Tele2 неоднократно давала компании отсрочку по платежам, несмотря на то, что крупный долг Danycom Mobile включает не только задолженность по ежемесячным платежам за трафик в 2020 году, но и выплаты за 2019 год. Сейчас Tele2 рассматривает возможность обращения в суд для взыскания полной задолженности с «Дэни колл». Абонентская база Danycom Mobile минимальна: за все время работы компания так и не достигла отметки в 100 тыс. абонентов.

Danycom является крайне интересной компанией привлекающей значительное внимание как своей бизнес-моделью, так и странными событиями, нетипичными для устойчивой компании. Например:

Danycom декларирует себя крупным агрегатором SMS-рассылок , при этом компания имеет задолженность перед МТС и Мегафоном

при этом компания имеет задолженность перед МТС и Мегафоном Danycom пытается запустить MVNO в Эстонии, но никак не запускает , причём задолго до коронавируса

причём задолго до коронавируса компания купила брокера « Стрим», деятельность которого сейчас ограничена ЦБ

Стрим», деятельность которого сейчас ограничена ЦБ Компания выпустила облигации на сумму в миллиард рублей , отличающиеся чудовищными для облигаций колебаниями цены в диапазоне 50−80% номинальной стоимости

При этом существенная часть абонентов компании сидит на бесплатных тарифах, которые «оплачиваются» потреблением рекламы, получаемой по SMS, что вызывает непонимание участников рынка тем, как Danycom, всё же, зарабатывает деньги. Также непонятно, кто мог бы быть новым хост-оператором для Danycom: c МТС и Мегафоном у компании напряжённые отношения, от Tele2 компания уходит — остаётся только «Билайн», который на сейчас находится в состоянии трансформации и достаточно активно теряет абонентов.