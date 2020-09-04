Направление беспилотных автомобилей выделено из «Яндекс.Такси» в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG), сообщили в Яндексе. При этом в «Такси» вошёл каршеринг «Яндекс.Драйв». У Драйва и Такси будут развиваться «общие технологии безопасности и система управления парком автомобилей». Управление парком станет b2b-продуктом, который Яндекс будет продавать партнёрам.

С её помощью можно автоматизировать многие процессы, например контроль за состоянием автомобилей, учёт заправок, моек, парковок, а также усовершенствовать технологии безопасности, с точностью определять местоположение машины и получать доступ к автомобилю без ключа. Всё это можно сделать благодаря установке телематической системы в автомобили парков

Таксисты смогут арендовать премиальные машины «Драйва» для перевозки пассажиров.

В Yandex Self-Driving Group Яндекс инвестирует $100 млн, даст компании конвертируемый заём ещё на $50 млн и выкупит часть доли Uber. Доля Яндекса составит 73%, Uber -- 19%. Однако Яндекс заинтересован в дальнейшем увеличении своей доли, сказал прессе операционный и финансовый директор «Яндекса» Грегори Абовский. Информация о желании выкупить всё «Такси» н Uber появилась ещё в июне, для его реализации сторонам осталось договориться о цене.

Аркадий Волож назвал беспилотники стратегически важным направлением для Яндекса и собрался развивать его на международном рынке. В июне Яндекс открыл в Мичигане офис, отвечающий за тестирование беспилотных автомобилей, и начал найм водителей, которые будут контролировать роботов. Компания уже стала одним из победителей Michigan Mobility Challenge, конкурса «провайдеров высокоавтоматизированного транспорта» и успела показать свои технологии в Лас-Вегасе.

Такси уже оказалось по результатам Q2 2020 источником почти трети выручки Яндекса, тогда как Драйв прибыль приносить ещё не начинал, а коронакризис усугубил его убытки. До интеграции с такси он входил в сегмент экспериментальных сервисов вместе с «Дзеном», облаком, образовательным направлением.

В один день с релизом Яндекса Сбербанк объявил о создании дочерней компании Sber Automotive Technologies. Её беспилотники должны появиться на дорогах в конце 2020 — начале 2021 года.