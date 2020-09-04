Центробанк России отказался разрешить запуск «Национального майнингового пула», который тестировался в «регуляторной песочнице». Он был задуман как платформа коллективного майнинга криптовалют на «излишках» электроэнергии. Это был проект РАКИБ -- Российской ассоциации криптоиндустрии искусственного интеллекта и блокчейна.

Создатели Пула хотели, чтобы российские майнеры работали с российскими компаниями, вместо того, чтобы выводить и обменивать криптовалюты через разной легальности сервисы других юрисдикций, и платили налоги. В РАКИБ считали, что это могло бы привлечь и майнеров из зарубежных стран, где налоги и другие издержки выше, например, из Китая.

ЦБ признал проект «нецелесообразным в связи с высокими рисками отмывания доходов, полученных преступным путем, а также несоответствием сервиса формируемой государственной политике в сфере регулирования криптовалют». В РАКИБ выразили недоумение такой мотивацией, так как все майнеры были бы идентифицированы. Президент Ассоциации рассказал, что в рамках «песочницы» проект оценили с точки зрения рисков и соответствия законодательству. Уже за первый год работы он должен был принести в национальную экономику $2 млрд.

Летом 2020 года был принят закон «О цифровых финансовых активах», но майнинг он пока не регулирует. Он разрешает покупать и продавать криптовалюты, но запрещает их использовать как платёжное средство.

У компании Олега Дерипаски есть крупнейший на территории бывшего СНГ дата-центр, работающий на электроэнергии Братской ГЭС. Его мощности арендуют для майнинга клиенты из США, Китая, Японии. Владелец «Губахинской энергетической компании» Алексей Колесник купил в 2018 году две теплоэлектростанции в Удмуртии и Пермском крае и задумал майнить криптовалюты, но собрался ждать принятия законодательства.

В 2017 году Russian Mining Center (RMC), учреждённый с участием Radius Group интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, привлёк на ICO $43,2 млн (планировалось привлечь $100 млн).

Впрочем, законодательство может сделать майнинг бессмысленным. Министерство финансов предложило поправки к закону о ЦФА, которые «вводят прямой запрет на все операции с виртуальными деньгами, кроме трех случаев, отнесенных к исключениям». Исключения -- это наследование, получение активов в рамках процедуры банкротства и исполнительного производства. Получать вознаграждение за майнинг в криптовалюте тоже будет нельзя -- а именно это является основной мотивацией подавляющего большинства майнеров.

Опрашиваемые СМИ эксперты сходятся на том, что курс, взятый российским законотворчеством вокруг криптовалют, приведёт к сохранению связанной с ними активности в серой зоне и налоговым потерям российского бюджета. Зато принятие закона о ЦФА сделает возможной работу в российской юрисдикции платформу токенизации металлов и других активов Владимира Потанина.