Центробанк России отказался разрешить запуск «Национального майнингового пула», который тестировался в «регуляторной песочнице». Он был задуман как платформа коллективного майнинга криптовалют на «излишках» электроэнергии. Это был проект РАКИБ -- Российской ассоциации криптоиндустрии искусственного интеллекта и блокчейна.
Создатели Пула хотели, чтобы российские майнеры работали с российскими компаниями, вместо того, чтобы выводить и обменивать криптовалюты через разной легальности сервисы других юрисдикций, и платили налоги. В РАКИБ считали, что это могло бы привлечь и майнеров из зарубежных стран, где налоги и другие издержки выше, например, из Китая.
ЦБ признал проект «нецелесообразным в связи с высокими рисками отмывания доходов, полученных преступным путем, а также несоответствием сервиса формируемой государственной политике в сфере регулирования криптовалют». В РАКИБ выразили недоумение такой мотивацией, так как все майнеры были бы идентифицированы. Президент Ассоциации рассказал, что в рамках «песочницы» проект оценили с точки зрения рисков и соответствия законодательству. Уже за первый год работы он должен был принести в национальную экономику $2 млрд.
Летом 2020 года был принят закон «О цифровых финансовых активах», но майнинг он пока не регулирует. Он разрешает покупать и продавать криптовалюты, но запрещает их использовать как платёжное средство.
У компании Олега Дерипаски есть крупнейший на территории бывшего СНГ дата-центр, работающий на электроэнергии Братской ГЭС. Его мощности арендуют для майнинга клиенты из США, Китая, Японии. Владелец «Губахинской энергетической компании» Алексей Колесник купил в 2018 году две теплоэлектростанции в Удмуртии и Пермском крае и задумал майнить криптовалюты, но собрался ждать принятия законодательства.
В 2017 году Russian Mining Center (RMC), учреждённый с участием Radius Group интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, привлёк на ICO $43,2 млн (планировалось привлечь $100 млн).
Впрочем, законодательство может сделать майнинг бессмысленным. Министерство финансов предложило поправки к закону о ЦФА, которые «вводят прямой запрет на все операции с виртуальными деньгами, кроме трех случаев, отнесенных к исключениям». Исключения -- это наследование, получение активов в рамках процедуры банкротства и исполнительного производства. Получать вознаграждение за майнинг в криптовалюте тоже будет нельзя -- а именно это является основной мотивацией подавляющего большинства майнеров.
Опрашиваемые СМИ эксперты сходятся на том, что курс, взятый российским законотворчеством вокруг криптовалют, приведёт к сохранению связанной с ними активности в серой зоне и налоговым потерям российского бюджета. Зато принятие закона о ЦФА сделает возможной работу в российской юрисдикции платформу токенизации металлов и других активов Владимира Потанина.
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Меняем дешевое электричество, добытое через уничтожение природы на цифровые фантики с искусственной стоимостью. Майнинг искусственных валют не нужен. Нужен майнинг реальных валют, чтобы цифровые выпуски учитывались с реальной денежной массой. Ничего не имею против блокчейна как технологии.
Биткоину очень важно ваше мнение, напишите ещё что-то такое очень оригинальное.
Достаточно написать, сколько людей потеряло денег, вложив средства в химеру под названием биткойн и альткоины. Биткойн ничем не лучше игрового золота в популярной игре. В большинстве случаев криптовалютой пользуются разные сомнительные личности и организации, а также горе-инвесторы, которые верят в бесконечный рост. Люди, которые на этом зарабатывают мне не кажутся героями или пионерами технологии.
Ну тут просто нет сил не написать банальное — что топором можно дрова рубить, можно старушек, а можно палец себе оттяпать. Посмотрите, как пытаются законодательно защитить непрофессиональных инвесторов, чтобы они теслу не зашортили, пока мамка отвернулась. Да, спекулятивный актив, да, высокие риски. Давайте запретим всё с высокими рисками. Нет, может, мир без фондового рынка и будет даже лучше, но чем крипта так уж выделяется среди остальных базовых, производных и деривативных от производных активов?
Биткоин лучше тем, что он супер ликвидный и это уже на всегда. А вот акции Теслы на хлеб не намажешь…
Стоит признать, что цифровые валюты действительно в чем-то лучше современных безналичных денег. Ваши банковские счета могут арестовать, заморозить, списать с них сколько угодно много денег на вполне законных основаниях, ограничить ваш доступ к ним, внезапно закрыть, блокировать перевод
и т. п. Свободный от несправедливых ограничений биток потому и ликвиден, что отобрать его у владельца значительно труднее.
В реальности деньги постепенно перестают играть роль универсального эквивалента материальных активов — в этом смысле и биток и безнал в равной степени являются цифирками на электронных счетах, да и бумажка наличных сама по себе тоже не представляет ценности (вспоминаем о периодически звучащих угрозах отказа от приема купюр определенных серий).
Так что Панков, который является страстным апологетом биткойна, — вовсе не городской сумасшедший. Все это, однако, происходит не потому, что модель цифровых валют так уж экономически обоснованна и устойчива во времени, но потому, что вся современная денежная система активно гниет изнутри и грозит рассыпаться в прах.
@Ярослав Кочергин
Золото тоже не лучше игрового золота так-то, на то оно и золото.