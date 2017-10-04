«Альфа-групп» создает новый digital-банк, который будет дистанционно обслуживать клиентов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух розничных банкиров и двух человек, близких к «Альфа-групп». Банк будет работать по отдельной лицензии и будет принадлежать не «Альфа-банку», а компании группы. Представитель «Альфа-групп» заявил, что создание самостоятельного digital-банка обсуждается в качестве возможности стратегического развития группы на рынке современных банковских технологий.

Человек, близкий к группе, рассказал, что новый digital-банк будет конкурировать с «Альфа-банком», так как это отдельный рыночный проект. Также по его словам, на рынке появляются модели [работы], которые дают удобство дистанционного обслуживания и при этом не несут затрат, как у классических банков. Группа хочет, чтобы ей было, что предложить тем, кто перейдет на дистанционное обслуживание. Поиск руководителя проекта сейчас уже в завершающей стадии.

Новый банк не станет копией существующих, по словам источника издания. В России уже много известных онлайн-банков: «Тинькофф банк» Олега Тинькова, Рокетбанк, купленный «ФК Открытие», и Touch Bank «ОТП банка».