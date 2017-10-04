20 сентября американский разработчик софта в области кибербезопасности Safe`n Sec Corporation подал иск к Сбербанку и его инвестподразделению Sberbank CIB в суд Калифорнии. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Согласно иску, банк обвиняется в незаконном использовании ПО для защиты банкоматов, права на которое принадлежат истцу. Из-за этого компания лишилась «миллионов долларов» выручки. Сублицензионное соглашение Сбербанка истекло 31 декабря 2016 года, отмечено в документе. Safe`n Sec Corporation просит суд назначить «адекватную компенсацию», однако общий объем претензий истца превышает $450 000. В Сбербанке сообщили, что не использовали и не используют программное обеспечение этой компании.