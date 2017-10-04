«Одноклассники» запустили сервис BigFish, который позволяет выделять группы пользователей по интересам, используя публичный текстовый контент, говорится в сообщении компании. Проект реализован с участием компании Weborama. Система анализирует опубликованный текстовый контент из открытых профилей пользователей социальной сети. С помощью сервиса рекламодатель может получить набор ключевых слов, которые пользователи в публикациях или комментариях чаще всего упоминают вместе с названием бренда или нужным продуктом.

На основе публикуемого пользователями контента BigFish позволяет выделять сегменты аудитории, которым может быть интересна реклама определенной тематики. Например, пользователям, которые упоминают плохую погоду, можно предложить доставку пиццы домой. А тем, кто пишет о том, что собирается в отпуск, можно порекомендовать рекламу средств от загара.

Первым новый инструмент в Одноклассниках протестировала компания KraftHeinz Россия, исследовавшая предпочтения целевой аудитории для продвижения линейки детского питания. С помощью BigFish бренд проанализировал публикации в топ-100 открытых популярных сообществ, посвященных детям и их воспитанию, и определил, что наиболее актуальной для молодых мам темой является кулинария — в частности, приготовление еды для взрослых членов семьи. Таким образом был сделан вывод, что реклама готового питания успешно встраивается в тему приготовления еды.