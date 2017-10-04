С января по сентябрь 2017 год в Петербурге количество онлайн-платежей выросло на 62%, их оборот увеличился на 130% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Яндекс.Денег, в котором учитывались онлайн-платежи через Яндекс.Деньги и Яндекс.Кассу.

Больше всего в среднем за раз люди тратят на авиабилеты (8842 рублей), погашение кредитов (3853 рублей) и жилищно-коммунальные услуги (2345 рублей), средний чек в интернет-магазинах составляет 1943 рублей. Чаще всего жители Северо-Запада платят в интернете за сотовую связь, покупки в интернет-магазинах, а также за ЖКУ, электричество, домашний телефон и интернет.

Самыми популярными методами онлайн-оплаты стали интернет-банкинг (через «Сбербанк онлайн» платят 60,2% респондентов) и банковские карты (49%). Петербург занял второе место среди городов-миллионников по динамике роста онлайн-платежей, также согласно исследованию Яндекс.Денег, добавляет «Коммерсантъ».