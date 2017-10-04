Бывший вице-президент холдинга издателя журнала Forbes ACMG Наталья Гандурина подала заявление в Следственный комитет, в котором говорится о фальсификации документов, представленных компанией в рамках судебного процесса с ней, сообщило агентство RNS. Гандурина не пояснила, какие именно документы по ее мнению подделал ее работодатель. Представитель СК подтвердил получение жалобы.

В декабре 2016 года Наталья Гандурина собралась покинуть ACMG и выяснила, что ещё за полгода до этого, летом, «Ас рус медиа» уже уволила её по решению собственника, хотя и продолжала выдавать зарплату. Гандурина подала против бывшего работодателя два иска. В одном она требовала взыскать с издателя Forbes денежную компенсацию, в другом — восстановить ее на работе. В июне 2017 года Пресненский райсуд Москвы частично удовлетворил первый иск, постановив взыскать в пользу Гандуриной 4 млн рублей компенсации и 50 000 рублей морального ущерба. Требование о восстановлении в должности удовлетворено не было.

В июле 2016 года ACMG выплатил компенсацию около 1,1 млн рублей бывшему зам шеф-редактору сайта Анастасии Горшковой за расторжение трудового договора. С декабря 2016 года со структурами издателя русской версии Forbes судится бывший журналист Forbes Елена Зубова. По оценке Зубовой ей должны выплатить за «неправомерное увольнение» 1 млн 200 тысяч рублей.