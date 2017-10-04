Роскачество представило результаты исследования мобильных приложений по поиску недвижимости. Приложения оценивались 120 показателям включая безопасность, удобство использования, географический охват
ЦИАН оказался на третьем месте на обеих платформах. Средний результат у Domofond.ru, дочерний сервис Avito, — 6 место на iOS и 8 на Android. Не очень хорошие результаты показал сервис «Из Рук в Руки» — 20 место на iOS и 15 на Android.
По словам авторов исследования, в среднем приложения для iOS оказались более функциональными, нежели для Android. Это проявляется как в средних оценках по этому параметру, так и в конкретных примерах: например, приложение Locals для iOS имеет большее количество фильтров поиска (возможность проживания с детьми и животными, балкон, наличие бытовой техники и др.), позволяет сортировать объявления и создавать свои. А приложения Яндекс.Недвижимость только в версии iOS обладает полезной функцией по расчету времени от будущего дома до работы.
Добавить 1 комментарий
Я тут написал ошибочный комментарий перепутав «Роскачество» и «Росконтроль»:
Также отмечу, что Росконтроль это компания, которая не имеет отношения ни к госструктурам России, ни к нормальной оценке качества.
С другой стороны, дальнейшее предложение, имеет отношение к делу:
В переводе на русский получается так, что «Роскачество решило, что лучше всего оно зайдёт в прессу с очередным бессмысленным рейтингом если вытащит на первое место Яндекс»
Я не вижу особого смысла в рейтинговании приложений, часть которых ищет недвижимость в Новосибирске, а другая — по всей России, например.
Как человек который снимал жилье в 5 российских городах за последние 10 лет, могу заметить, что везде свои погремушки. Какое б мобильное приложение ни было бы качественное, полноты базы по местному городу не заменит ничего.