Роскачество представило результаты исследования мобильных приложений по поиску недвижимости. Приложения оценивались 120 показателям включая безопасность, удобство использования, географический охват и т. д. Лучший показатель по двум основным мобильным платформам показала Яндекс.Недвижимость. Она на первом месте в рейтиге приложений для iOS и на втором среди приложений на Android. Сервис Avito окзался лучшим среди приложений для Android, но среди сервисов на iOS он только на 8 месте.

ЦИАН оказался на третьем месте на обеих платформах. Средний результат у Domofond.ru, дочерний сервис Avito, — 6 место на iOS и 8 на Android. Не очень хорошие результаты показал сервис «Из Рук в Руки» — 20 место на iOS и 15 на Android.

По словам авторов исследования, в среднем приложения для iOS оказались более функциональными, нежели для Android. Это проявляется как в средних оценках по этому параметру, так и в конкретных примерах: например, приложение Locals для iOS имеет большее количество фильтров поиска (возможность проживания с детьми и животными, балкон, наличие бытовой техники и др.), позволяет сортировать объявления и создавать свои. А приложения Яндекс.Недвижимость только в версии iOS обладает полезной функцией по расчету времени от будущего дома до работы.