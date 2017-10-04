Яндекс.Недвижимость оказалась лучшим мобильным приложением по версии Роскачества


Роскачество представило результаты исследования мобильных приложений по поиску недвижимости. Приложения оценивались 120 показателям включая безопасность, удобство использования, географический охват и т. д. Лучший показатель по двум основным мобильным платформам показала Яндекс.Недвижимость. Она на первом месте в рейтиге приложений для iOS и на втором среди приложений на Android. Сервис Avito окзался лучшим среди приложений для Android, но среди сервисов на iOS он только на 8 месте.

ЦИАН оказался на третьем месте на обеих платформах. Средний результат у Domofond.ru, дочерний сервис Avito, — 6 место на iOS и 8 на Android. Не очень хорошие результаты показал сервис «Из Рук в Руки» — 20 место на iOS и 15 на Android.

По словам авторов исследования, в среднем приложения для iOS оказались более функциональными, нежели для Android. Это проявляется как в средних оценках по этому параметру, так и в конкретных примерах: например, приложение Locals для iOS имеет большее количество фильтров поиска (возможность проживания с детьми и животными, балкон, наличие бытовой техники и др.), позволяет сортировать объявления и создавать свои. А приложения Яндекс.Недвижимость только в версии iOS обладает полезной функцией по расчету времени от будущего дома до работы.

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    Юрий Синодов Основатель Roem.ru, sinodov.com

    Я тут написал ошибочный комментарий перепутав «Роскачество» и «Росконтроль»:

    Также отмечу, что Росконтроль это компания, которая не имеет отношения ни к госструктурам России, ни к нормальной оценке качества.

    С другой стороны, дальнейшее предложение, имеет отношение к делу:

    В переводе на русский получается так, что «Роскачество решило, что лучше всего оно зайдёт в прессу с очередным бессмысленным рейтингом если вытащит на первое место Яндекс»

    Я не вижу особого смысла в рейтинговании приложений, часть которых ищет недвижимость в Новосибирске, а другая — по всей России, например.

    Как человек который снимал жилье в 5 российских городах за последние 10 лет, могу заметить, что везде свои погремушки. Какое б мобильное приложение ни было бы качественное, полноты базы по местному городу не заменит ничего.

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