«Яндекс» запустил платную услугу по созданию рекламных кампаний. В компании говорят, что сделали это в порядке эксперимента чтобы оценить спрос. Компания в первую очередь на владельцев малого и среднего бизнеса — людей, которые не захотели нанимать специалистов по контекстной рекламе и начали размещение в одиночку.
Стоимость услуги составит от 3000 до 10 000 рублей в зависимости от того, сколько товаров или услуг хочет рекламировать заказчик. Сейчас она доступна только небольшой доле клиентов, которым «Яндекс» прислал приглашение выбрав их из базы случайным образом.
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Легкий интерфейс вроде закрыли под предлогом, что новичкам пора умнеть. А тут — такое.
Деньги лишними не бывают:
>Эксперимент рассчитан в первую очередь на владельцев малого и среднего бизнеса — людей, которые не захотели нанимать специалистов по контекстной рекламе и начали размещение в одиночку. Многие из таких новичков надолго застревают на этапе создания кампании и в итоге сдаются ещё до старта показов.
Такие новички обычно и с сайтом не заморачиваются, берут за углом за 5000. Результат рекламы такого сайта соответствующий.
Т.е. они сдадутся после того, как потратят деньги и на директ и на настройку — двойной профит.