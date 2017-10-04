Открытка: «Яндекс» отберёт хлеб у директологов?


«Яндекс» запустил платную услугу по созданию рекламных кампаний. В компании говорят, что сделали это в порядке эксперимента чтобы оценить спрос. Компания в первую очередь на владельцев малого и среднего бизнеса — людей, которые не захотели нанимать специалистов по контекстной рекламе и начали размещение в одиночку.

Стоимость услуги составит от 3000 до 10 000 рублей в зависимости от того, сколько товаров или услуг хочет рекламировать заказчик. Сейчас она доступна только небольшой доле клиентов, которым «Яндекс» прислал приглашение выбрав их из базы случайным образом.

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    Легкий интерфейс вроде закрыли под предлогом, что новичкам пора умнеть. А тут — такое.

    Деньги лишними не бывают:
    >Эксперимент рассчитан в первую очередь на владельцев малого и среднего бизнеса — людей, которые не захотели нанимать специалистов по контекстной рекламе и начали размещение в одиночку. Многие из таких новичков надолго застревают на этапе создания кампании и в итоге сдаются ещё до старта показов.

    Такие новички обычно и с сайтом не заморачиваются, берут за углом за 5000. Результат рекламы такого сайта соответствующий.

    Т.е. они сдадутся после того, как потратят деньги и на директ и на настройку — двойной профит.

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