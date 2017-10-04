«Яндекс» запустил платную услугу по созданию рекламных кампаний. В компании говорят, что сделали это в порядке эксперимента чтобы оценить спрос. Компания в первую очередь на владельцев малого и среднего бизнеса — людей, которые не захотели нанимать специалистов по контекстной рекламе и начали размещение в одиночку.

Стоимость услуги составит от 3000 до 10 000 рублей в зависимости от того, сколько товаров или услуг хочет рекламировать заказчик. Сейчас она доступна только небольшой доле клиентов, которым «Яндекс» прислал приглашение выбрав их из базы случайным образом.