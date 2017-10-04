Блог Netpeak расспросил Максима Ильяхова о том, как издатель, ответсек, артдиректор, технический директор, и автор рассылок и ведущий Инстаграма выпускают корпоративное издание «Тинькофф банка» (еще есть отряд из трех человек, который делает спецпроекты, Ильяхову неизвестно, какие у них договоренности с банком. Можно сказать, что в журнале постоянно работают семь-восемь человек. Остальные работают сдельно: главред, авторы и иллюстраторы. Всего — 70 авторов, из них примерно 10—15 что-то «сейчас» пишут).

Максим Ильяхов:

«Контент-маркетинг сейчас сильно переоценен. Вокруг него сложился болезненный карго-культ: типа взял редактора, приложил к бизнесу, на этом месте вырос прекрасный блог и поперли продажи. И теперь, значит, вопрос, где бы взять волшебного редактора подешевле. Но это ерунда, так не работает. […] редактор — это такой рупор. Он усиливает ваш голос […] Если вам нечего сказать людям, вам не нужен редактор.[…] Если у вас слабый продукт, неработоспособный бизнес, слабые менеджеры или еще что похуже, вам пока что не нужен ни редактор, ни контент-маркетинг».