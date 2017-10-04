В начале этого октября представители сервиса по вызову такси Uber приняли несколько решений с целью укрепить систему корпоративного управления, одобрили сделку с крупным японским инвестором Softbank, который собирается вложить в компанию от $1 млрд до $1,25 млрд, и ограничили влияние сооснователя компании Трэвиса Каланика. Об этом сообщает Reuters.

Пока сделка с консорциумом не заключена, она должна состояться в течение ближайших недель. Кроме того, инвестиционные компании, возглавляемые Softbank, планируют купить от 14% до 17% акций Uber у сотрудников и инвесторов, пакет обойдется примерно в $10 млрд (всю компанию оценивают в $69 млрд).

Также, по словам источников интернет-портала, совет директоров сервиса назначил дедлайн для проведения IPO — осень 2019 года. К тому времени, как он рассчитывает, репутация компании после серии скандалов и судебного разбирательства Каланика и группой инвесторов Uber будет восстановлена.

Издание подчеркивает, что новая политика, принятая советом директоров, затруднит возвращение Каланика на пост генерального директора. В июне этого года он ушел в отставку под давлением группы инвесторов во главе с их крупнейшим акционером Benchmark. Отставка Каланика была одним из условий сделки с Softbank.

Несмотря на это, в пятницу Каланик, не уведомив остальных членов совета, назначил новых директоров — гендиректора Merrill Lynch Джона Трэйна и экс-главу Xerox Corp Урсулу Бернс. Так, Каланик продолжается бороться с фондом Benchmark Capital, который хотел лишить его права контроля нескольких мест в совете.

Также стало известно, что появились новые правила голосования акционеров, согласно которым каждая акция приравнена к одному голосу. Инвесторы компании Шервин Пишевар и Стив Рассел заявили, что будут судиться, чтобы вернуть прежнее условие голосований, когда у старых инвесторов было больше голосов.