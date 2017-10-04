Яндекс.ОФД, занимающееся онлайн-кассами, объявило о запуске программы быстрого кредитования для малого и среднего бизнеса совместно с «Модульбанком». Базовое предложение банка — 90 000 рублей. Максимальная сумма может составлять до 50% от ежемесячного оборота по кассе. Указанный в предложении лимит может меняться по мере изменений показателей бизнеса.

Традиционная процедура выдачи кредита бизнесу предполагает выезд представителя банка для проверки финансовых документов, а также предоставление залога или поручительства. Для оформления кредита по совместной программе Яндекс.ОФД и «Модульбанка» не требуется сбор документов и обращение в офис кредитной организации — заявку на кредит можно оставить прямо в интерфейсе Яндекс.ОФД. Фискальные данные компании, собранные Яндекс.ОФД, являются достаточной информацией для принятия решения. Банк анализирует данные о кассовых операциях предпринимателя и на их основании делает предложение по кредиту.

Обычно банки считают кредитование малого и среднего бизнеса — высокорискованной инвестицией, поскольку оценить ее потенциал крайне сложно. Анализ данных ОФД позволяет быстрее и объективней оценивать состояние бизнеса. Это заметно упростит процедуру получения средств на развитие для предпринимателей, — сказал основатель «Модульбанка» Олег Лагута.

Яндекс.ОФД планирует и дальше развивать это направление, подключая к программе другие банки.

Среди российских операторов фискальных данных, которые передают онлайн сведения от продавцов налоговикам, есть привычные конкуренты «Яндекса». В частности компании группы «Гарант», USM Holdings Алишера Усманова (контролирует Mail.ru Group). Похожего проекта у структур Усманова (профильной OFD.ru, интернет-компаний и телекомов) пока нет, хотя предприниматель, контролирующий российские социальные сети, уже строит бизнес с банками. Наиболее близким вероятным партнёром структур Усманова сейчас выглядит «Сбербанк». Весной «МегаФон» (подконтрольный Усманову) занял у «Сбербанка» 35 млрд руб на покупку контроля в Mail.ru Group, позднее выяснилось, что «Сбербанк» покупает у Mail.ru услуги на сотни миллионов рублей. Ещё через несколько месяцев «Сбербанк» объявил о запланированном запуске систем проверки кредитоспособности заемщиков по лайкам в соцсетях (ими владеет Mail.ru Group). у банка оказался в приоритете продукт для розничного рынка, а не для предпринимателей. «Яндекс», который не владеет соцсетями, логично начал работу на рынке электронных банковских услуг для компаний.