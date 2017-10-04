Postgres Professional, российский производитель систем управления базами данных, организует открытую лекцию Стива Возняка. Легендарный сооснователь компании Apple выступит в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ в МГУ.

Лекция пройдет в формате открытого диалога, где студенты российских вузов и гости фестиваля смогут задать вопросы и обсудить со Стивом Возняком такие темы как искусственный интеллект, новые технологии, #bigdata и профессии будущего.

Место проведения: Актовый зал, Главное здание МГУ

Сбор гостей: 11:00, 7 октября.

Начало лекции: 12:15

Вход на лекцию свободный.

Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+ пройдет в Москве с 6 по 8 октября 2017 г. В программе Фестиваля NAUKA 0+ 2017 года: лекции Нобелевских лауреатов, лауреатов государственной премий РФ, именитых российских и зарубежных учёных, увлекательные научные шоу, научные дискуссии о будущем человечества, показы актуальных научно-познавательных фильмов, крупнейшая интерактивная научно-популярная выставка, телемосты с МКС и ЦЕРН и многое другое.