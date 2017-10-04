Руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной Думы ФС РФ Элина Сидоренко (профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО, Д.юрид.н., доцент, но не депутат) обеспечит полное юридическое сопровождение ICO фермерского кооператива LavkaLavka. forklog.com цитирует Сидоренко: «Почему я взялась за проведение правового заключения по этому проекту? Борис Акимов (основатель LavkaLavka — прим.ред.) взялся за то, чтоб делать ICO в легальном поле. И пока его идеи очень хорошо ложатся в ту правовую почву, которая есть в Российской Федерации».
В августе 2017 года создатель фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов посетил Лефортовскую прокуратуру Москвы, по его словам прокуратура предостерегла, но «разрешила» биткоины в LavkaLavka.
Де-юре в России механизмов ICO нет. Рабочая группа Сидоренко при Госдуме лишь обсуждает внесение тех или иных поправок в законодательство страны. По состоянию на сентябрь 2017 года Центробанк России считает преждевременными ICO и оборот криптовалют в РФ.
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ICO ли, краудфандинг ли, блокчейн или нет, не столь важно, главное что назрела необходимость в механизме финансирования небольших компаний на условиях аналогичных IPO, т.е. без сроков возврата кредита, без процентов, без залога, с разделением рисков.
НО и с разделением прибыли в случае успеха.
Если получится сделать работоспособный механизм — аналог IPO, только для небольших компаний с минимальной себестоимостью (IPO например по карману ну очень большим компаниям), это будет очень сильный импульс для экономики, потому как в зрелой экономике основная масса ВВП именно на средних и мелких компаниях лежит, а не как пока у нас, исключительно на крупных.
Этот как раз тот случай когда без государства никуда, потому как только оно способно навести там элементарный порядок, без контроля от государства, в ICO будет до 80−90% мошеннических схем.
Главное чтоб был наведен именно порядок, а не закручивание гаек до уровня неприемлемости этого механизма финансирования малыми и средними компаниями.
Если государство сможет выполнить эту сверх сложную задачу, то можно все остальные программы для поддержки среднего и малого бизнеса просто отменять за ненадобностью, как не эффективную трату средств.
Вот например взять мою компанию, AvtoGSM.ru, очень долго мы продавали товар который произведен или импортирован другими компаниями.
За долгие годы работы, появилась приличная компетенция в области автоэлектроники, стало понято что нужно потребителю, что не нужно, это понимание у нас вышло на много бОльший уровень чем у тех же у импортеров и даже производителей, просто потому что у нас прямая обратная связь с потребителем, в том числе и по гарантии.
После нескольких личных поездок в КНР удалось найти приличные фабрики для товара под свою торговую марку, но все уперлось в финансирование.
Во всех товарах требовалось что то изменить, просто потому что мы знаем что именно лучше для российского потребителя, что то даже улучшить на уровне конструкции, когда видишь что китайцы зря две копейки сэкономили в каком то определенном месте.
Все, даже мелкие доработки, китайцы согласны делать, но заказывай бОльшую партию чем обычно, приличная партия требуется даже если ты просто коробки со своим дизайном заказываешь и русские инструкции взамен заводских, с «веселым» китайским дизайном, а с доработками так тем более давай кол-во.
Начал искать финансирование (свои деньги всегда в обороте), оказалось что даже владея зданием в 800 кв.м это не так просто, мало того что дают деньги ТОЛЬКО под залог, так еще и от залога дают не более 30−50%, срок мне максимальный дали 2 года, хотя просил 3−4.
Финансовую отчетность банк изучал несколько месяцев, на мой удивленный вопрос о том что залог же есть, отвечали что такие требования ЦБ, не пройдете по фин. анализ, не получите кредит хоть с каким залогом, потому что ЦБ строго следит за этим и накажет нас если в ходе проверки выяснится что дали займ компании не прошедшей финансовый анализ.
Можно подумать что такое въедливое отношение к бумагам только у гос. банков, но нет, сначала нас анализирован БИН банк и по результатам анализа сообщил сумму которую готов дать, для нас она была не приемлема, проще было вообще забыть про эту затею.
Обратились в сбербанк и втб24, условия втб24 оказались самые лучшие по всем параметрам, тот случай когда был уверен что частники лучше сработают, но нет, гос. банк дал деньги, частник нет, это повторюсь при наличии залога превышающего сумму займа в ТРИ раза с учетом заниженной банком оценки здания.
В общем дали денег мало, получилось в Китае заказать весьма скудный ассортимент:
https://avtogsm.ru/avtogsm-b-.html
Тогда как планировал что под нашей маркой у нас будет товар в каждой категории, чтоб получился синергетический эффект, но эффекта не получилось, по крайней мере тот на который я рассчитывал.
Так что если будет создан легальный и альтернативный банкам механизм финансирования, то я первым им воспользуюсь.
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PS Просчитывал и создание производства, а именно оборудование для создания пресс форм и прессавтомат для производство автоаксессуаров, но там деньги и длиннее нужны и дешевле и БОЛЬШЕ.