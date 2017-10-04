Руководитель межведомственной рабочей группы по оценкам рисков оборота криптовалюты Государственной Думы ФС РФ Элина Сидоренко (профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО, Д.юрид.н., доцент, но не депутат) обеспечит полное юридическое сопровождение ICO фермерского кооператива LavkaLavka. forklog.com цитирует Сидоренко: «Почему я взялась за проведение правового заключения по этому проекту? Борис Акимов (основатель LavkaLavka — прим.ред.) взялся за то, чтоб делать ICO в легальном поле. И пока его идеи очень хорошо ложатся в ту правовую почву, которая есть в Российской Федерации».

В августе 2017 года создатель фермерского кооператива LavkaLavka Борис Акимов посетил Лефортовскую прокуратуру Москвы, по его словам прокуратура предостерегла, но «разрешила» биткоины в LavkaLavka.

Де-юре в России механизмов ICO нет. Рабочая группа Сидоренко при Госдуме лишь обсуждает внесение тех или иных поправок в законодательство страны. По состоянию на сентябрь 2017 года Центробанк России считает преждевременными ICO и оборот криптовалют в РФ.