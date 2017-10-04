«ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») повторно попросил Роскомнадзор выдать лог-файлы измерения качества связи сотовых операторов Московского региона. 6 сентября Роскомнадзор опубликовал рейтинг качества связи и назвал «Билайн» худшим оператором и по качеству звонков, и по качеству мобильного интернета. В результаты исследования ФГУП «РЧЦ ЦФО» можно верить, но их невозможно проверить. Исследователи не раскрыли исходные данные для независимой проверки или анализа. «ВымпелКом» распространил свою позицию:

6 сентября Роскомнадзор опубликовал результаты измерения качества связи операторов Московского региона, с которыми «ВымпелКом» категорически не согласен, о чем мы неоднократно заявляли. По нашему официальному запросу о предоставлении лог-файлов Роскомнадзор предоставил нам документ в формате txt с названием этих файлов. Самих лог-файлов, а также любой другой информации, которая позволила бы нам проверить справедливость и точность этого «исследования», мы так и не получили. Увы, спустя почти месяц после публикации итогов этих «замеров» у нас до сих пор нет возможности проверить достоверность данных РКН.