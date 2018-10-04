«220 Вольт» мимикрирует под китайца, чтобы не платить НДС и таможенную пошлину


Онлайн-магазин электроинструментов и товаров для ремонта «220 Вольт» запускает новое направление бизнеса — трансграничные продажи. Для этого ритейлер уже арендовал склад площадью 26 000 кв. м в индустриальном парке «ПЛТ — Северное Шереметьево». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. В 2019 году на сайте магазина появится раздел с товарами из Китая. К середине следующего года транграничный ассортимент будет доведен до 20 000 товаров.

Клиент будет заказывать напрямую у китайских поставщиков, «220 Вольт» будет получать комиссию в 7% с заказа. Китайские товары на площадке будут дешевле примерно на 30%. «Заказы в зарубежных интернет-магазинах не облагаются 18% НДС и 10% таможенной пошлины. Те же товары, ввезенные предпринимателями, всем этим обременены», — говорит представитель компании.

В мае управляющий партнер «220 вольт» Алексей Федоров оставил пост президента Ассоциации компаний интернет-торговли. Известно, что АКИТ выступала за ужесточение правил покупки в зарубежных онлайн-магазинах, а также лоббировала снижение беспошлинного порога для таких покупок с нынешних 1000 евро в месяц до 500 евро в 2019 году и введение НДС для них. «Мы перефразируем известное выражение — не можешь победить трансграничную торговлю, возглавь ее», — сказал Федоров.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Это лучшая агитация, какая только может быть от АКИТ насчет кроссбордера.

    Так быстрее государство начнет прикидывать какие деньги мимо него проплывают.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Раз 220 вольт арендовали склад в «ПЛТ — Северное Шереметьево», значит они открывают свою транспортную компанию, сами будут посылки из Китая возить ?

    Этот сервис можно было бы и другим желающим предлагать, я тоже думаю как кроссбордер правильнее прикрутить к своему интернет-магазину, трафик есть, мог бы гарантию обеспечивать и возвраты делать, пока к таким конторам присматриваюсь:
    https://market.dropwow.com/all-products

    Но у них сервис и товар на уровне алиэкспресса, т.е. полное дно.
    Хочется какую то добавленную стоимость в виде качества предоставлять, думаю у 220v это получится.

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    Herbonit

    >> Это лучшая агитация, какая только может быть от АКИТ

    Но если нет теперь вообще никакой разницы с ali — зачем покупать у 220 вольт вообще ?

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    Денис Демидов > Herbonit контекст

    Если не будет разницы по цене с алиэкспресс, зачем покупать у али?

    Зачем вообще ковыряться в этих говноописаниях с кривым переводом?
    Если у 220 будет схожая цена?

    220 вольт полюбому создаст дополнительную ценность в виде нормальной гарантии, а главное, на али ты покупаешь кота в мешке, а в 220 ты можешь инструмент посмотреть вживую и заказать с доставкой на дом или в тот же 220, я думаю они пункты самовывоза сделают прям в своих же магазинах.

    Туда можно будет и сдать если не понравилось, а как вернуть на али? Практически никак.

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    Иван Ильин > Herbonit контекст

    На Ali подделки плохо классифицированы, «222 Вольт» могли бы восполнить пробел, раз экс-яндексоиды, которые работают над поиском в Ali, пока ничего с релевантностью поиска не сделали. Сегодня, из-за того, что в первых 100 страницах выводится совсем бессмысленная херня, приходится пользоваться народными хаками. В частности я покупал специфические линейки плотницкие на Ali. Так плохие подделки весили в 4 раза меньше, чем настоящие подделки (видимо плохие были совсем из «бумагожелеза», а не из железа просто). По весу и выбирал (на цену это почти не влияет, что самое характерное).

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    Евгений

    На такую схему вообщем-то может перейти любой импортер со своей розницей если товар не совсем дешевый. Выгодно, экономно, люди довольны!

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    Herbonit

    >> Зачем вообще ковыряться в этих говноописаниях с кривым переводом?
    Если у 220 будет схожая цена?

    Потому что у него не будет такой цены - ибо продает он то же что и ali.

    >> зачем покупать у али?
    удобные способы оплаты, хорошая доставка, защита покупателей, огромнейший ассортимент. Да же покупка через молл на ali в магазине через дорогу дает плюшки в виде нормальной защиты.

    >> создаст дополнительную ценность в виде нормальной гарантии
    смешно. Член АКИТ это почти всегда проблемы с гарантией. А иногда гарантия что тебя кинут.

    >> На Ali подделки плохо классифицированы
    ищи на английском языке

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >На Ali подделки плохо классифицированы

    Там вообще все плохо с соответствием технических характеристик, не просто какая то неточность, а разброс плюс минус киллометр.

    К примеру парковочные камеры, у всех угол обзора указан 170 гр., но таких камер в реальности я видел только одну, картинка с нее была дико искажена, но и в ней не было честных 170, только 160!

    И так почти во всех китайских товарах которые делаются не по заказу западных компаний!

    Заморочились с честным углом обзора, целый спецстенд запилили:
    https://avtogsm.ru/izmerenie-ugla-kameri-p9548.html
    В характеристиках китайских камер так и пишем, данные производителя и наш замер, разница до двух раз доходит.

    С яркостью ламп вобще треш и угар, если верить китайцам, то у них каждая лампочка за три копейки даст фору cree

    И так во всех категориях без исключения.

    По емкостям powerbank вообще целое расследование провели, китайцы на алиэкспресс вообще занимаются откровенным жульничеством!
    https://avtogsm.ru/lohotron-po-kitaicki-p12136.html

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Потому что у него не будет такой цены — ибо продает он то же что и ali.

    Глупо продавать тоже самое что на али, это вогнать свой бренд в самые говна, люди привыкли к барахлу на али, но в 220 они его не примут.

    Например товары которые я заказываю китайцам под свою марку, на али не найдешь, там только по виду будет что-то похожее, мы крепко заморочились поиском нормальных фабрик, отсеили большую часть, причем те что отсеили, спокойно на али продаются, хлам редкостный, как тестировали можете почитать:
    https://avtogsm.ru/presentation-avtogsm-energy-d09-p12135.html
    https://avtogsm.ru/avtogsm-drl-presentation-p12115.html
    https://avtogsm.ru/prezentacia-avtogsm-parking-monitor-p12103.html

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Член АКИТ это почти всегда проблемы с гарантией.

    Может и есть проблемы, но и гарантии есть!
    На али получил посылку, работает?
    Накрылось через пару месяцев?
    Покупай новое говно!

    У 220 хороший ассортимент китайских товаров, на али его не найдешь, если будет на 30% дешевле, то до половины оборота 220 придется на кроссбордер!

    Вопрос в том, правда ли 220 будет этим серьезно заниматься?
    Или это просто намек государству и pr?

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >Какие именно проблемы с гарантией?

    Да нет там особо проблем с гарантией, это такой интернет мем, АКИТ козлы, пи****сы и с гарантией у них проблемы.
    Хербонит походу неадекватен, если в сравнении с али что-то про гарантии говорит и предлагает на английском искать, чтоб подделки отсечь, вот это лайфхак.

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