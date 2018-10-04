Онлайн-магазин электроинструментов и товаров для ремонта «220 Вольт» запускает новое направление бизнеса — трансграничные продажи. Для этого ритейлер уже арендовал склад площадью 26 000 кв. м в индустриальном парке «ПЛТ — Северное Шереметьево». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. В 2019 году на сайте магазина появится раздел с товарами из Китая. К середине следующего года транграничный ассортимент будет доведен до 20 000 товаров.
Клиент будет заказывать напрямую у китайских поставщиков, «220 Вольт» будет получать комиссию в 7% с заказа. Китайские товары на площадке будут дешевле примерно на 30%. «Заказы в зарубежных интернет-магазинах не облагаются 18% НДС и 10% таможенной пошлины. Те же товары, ввезенные предпринимателями, всем этим обременены», — говорит представитель компании.
В мае управляющий партнер «220 вольт» Алексей Федоров оставил пост президента Ассоциации компаний интернет-торговли. Известно, что АКИТ выступала за ужесточение правил покупки в зарубежных онлайн-магазинах, а также лоббировала снижение беспошлинного порога для таких покупок с нынешних 1000 евро в месяц до 500 евро в 2019 году и введение НДС для них. «Мы перефразируем известное выражение — не можешь победить трансграничную торговлю, возглавь ее», — сказал Федоров.
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Это лучшая агитация, какая только может быть от АКИТ насчет кроссбордера.
Так быстрее государство начнет прикидывать какие деньги мимо него проплывают.
Раз 220 вольт арендовали склад в «ПЛТ — Северное Шереметьево», значит они открывают свою транспортную компанию, сами будут посылки из Китая возить ?
Этот сервис можно было бы и другим желающим предлагать, я тоже думаю как кроссбордер правильнее прикрутить к своему интернет-магазину, трафик есть, мог бы гарантию обеспечивать и возвраты делать, пока к таким конторам присматриваюсь:
https://market.dropwow.com/all-products
Но у них сервис и товар на уровне алиэкспресса, т.е. полное дно.
Хочется какую то добавленную стоимость в виде качества предоставлять, думаю у 220v это получится.
>> Это лучшая агитация, какая только может быть от АКИТ
Но если нет теперь вообще никакой разницы с ali — зачем покупать у 220 вольт вообще ?
Если не будет разницы по цене с алиэкспресс, зачем покупать у али?
Зачем вообще ковыряться в этих говноописаниях с кривым переводом?
Если у 220 будет схожая цена?
220 вольт полюбому создаст дополнительную ценность в виде нормальной гарантии, а главное, на али ты покупаешь кота в мешке, а в 220 ты можешь инструмент посмотреть вживую и заказать с доставкой на дом или в тот же 220, я думаю они пункты самовывоза сделают прям в своих же магазинах.
Туда можно будет и сдать если не понравилось, а как вернуть на али? Практически никак.
На Ali подделки плохо классифицированы, «222 Вольт» могли бы восполнить пробел, раз экс-яндексоиды, которые работают над поиском в Ali, пока ничего с релевантностью поиска не сделали. Сегодня, из-за того, что в первых 100 страницах выводится совсем бессмысленная херня, приходится пользоваться народными хаками. В частности я покупал специфические линейки плотницкие на Ali. Так плохие подделки весили в 4 раза меньше, чем настоящие подделки (видимо плохие были совсем из «бумагожелеза», а не из железа просто). По весу и выбирал (на цену это почти не влияет, что самое характерное).
Ждем перехода на трансграничку в М-Видео и Эльдорадо.
На такую схему вообщем-то может перейти любой импортер со своей розницей если товар не совсем дешевый. Выгодно, экономно, люди довольны!
>> Зачем вообще ковыряться в этих говноописаниях с кривым переводом?
Если у 220 будет схожая цена?
Потому что у него не будет такой цены - ибо продает он то же что и ali.
>> зачем покупать у али?
удобные способы оплаты, хорошая доставка, защита покупателей, огромнейший ассортимент. Да же покупка через молл на ali в магазине через дорогу дает плюшки в виде нормальной защиты.
>> создаст дополнительную ценность в виде нормальной гарантии
смешно. Член АКИТ это почти всегда проблемы с гарантией. А иногда гарантия что тебя кинут.
>> На Ali подделки плохо классифицированы
ищи на английском языке
>На Ali подделки плохо классифицированы
Там вообще все плохо с соответствием технических характеристик, не просто какая то неточность, а разброс плюс минус киллометр.
К примеру парковочные камеры, у всех угол обзора указан 170 гр., но таких камер в реальности я видел только одну, картинка с нее была дико искажена, но и в ней не было честных 170, только 160!
И так почти во всех китайских товарах которые делаются не по заказу западных компаний!
Заморочились с честным углом обзора, целый спецстенд запилили:
https://avtogsm.ru/izmerenie-ugla-kameri-p9548.html
В характеристиках китайских камер так и пишем, данные производителя и наш замер, разница до двух раз доходит.
С яркостью ламп вобще треш и угар, если верить китайцам, то у них каждая лампочка за три копейки даст фору cree
И так во всех категориях без исключения.
По емкостям powerbank вообще целое расследование провели, китайцы на алиэкспресс вообще занимаются откровенным жульничеством!
https://avtogsm.ru/lohotron-po-kitaicki-p12136.html
>Потому что у него не будет такой цены — ибо продает он то же что и ali.
Глупо продавать тоже самое что на али, это вогнать свой бренд в самые говна, люди привыкли к барахлу на али, но в 220 они его не примут.
Например товары которые я заказываю китайцам под свою марку, на али не найдешь, там только по виду будет что-то похожее, мы крепко заморочились поиском нормальных фабрик, отсеили большую часть, причем те что отсеили, спокойно на али продаются, хлам редкостный, как тестировали можете почитать:
https://avtogsm.ru/presentation-avtogsm-energy-d09-p12135.html
https://avtogsm.ru/avtogsm-drl-presentation-p12115.html
https://avtogsm.ru/prezentacia-avtogsm-parking-monitor-p12103.html
>Член АКИТ это почти всегда проблемы с гарантией.
Может и есть проблемы, но и гарантии есть!
На али получил посылку, работает?
Накрылось через пару месяцев?
Покупай новое говно!
У 220 хороший ассортимент китайских товаров, на али его не найдешь, если будет на 30% дешевле, то до половины оборота 220 придется на кроссбордер!
Вопрос в том, правда ли 220 будет этим серьезно заниматься?
Или это просто намек государству и pr?
Какие именно проблемы с гарантией?
>Какие именно проблемы с гарантией?
Да нет там особо проблем с гарантией, это такой интернет мем, АКИТ козлы, пи****сы и с гарантией у них проблемы.
Хербонит походу неадекватен, если в сравнении с али что-то про гарантии говорит и предлагает на английском искать, чтоб подделки отсечь, вот это лайфхак.
>Ждем перехода на трансграничку в М-Видео и Эльдорадо.
Они подключатся, только если государство не воспримет этот намек от 220