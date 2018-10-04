Онлайн-магазин электроинструментов и товаров для ремонта «220 Вольт» запускает новое направление бизнеса — трансграничные продажи. Для этого ритейлер уже арендовал склад площадью 26 000 кв. м в индустриальном парке «ПЛТ — Северное Шереметьево». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании. В 2019 году на сайте магазина появится раздел с товарами из Китая. К середине следующего года транграничный ассортимент будет доведен до 20 000 товаров.

Клиент будет заказывать напрямую у китайских поставщиков, «220 Вольт» будет получать комиссию в 7% с заказа. Китайские товары на площадке будут дешевле примерно на 30%. «Заказы в зарубежных интернет-магазинах не облагаются 18% НДС и 10% таможенной пошлины. Те же товары, ввезенные предпринимателями, всем этим обременены», — говорит представитель компании.

В мае управляющий партнер «220 вольт» Алексей Федоров оставил пост президента Ассоциации компаний интернет-торговли. Известно, что АКИТ выступала за ужесточение правил покупки в зарубежных онлайн-магазинах, а также лоббировала снижение беспошлинного порога для таких покупок с нынешних 1000 евро в месяц до 500 евро в 2019 году и введение НДС для них. «Мы перефразируем известное выражение — не можешь победить трансграничную торговлю, возглавь ее», — сказал Федоров.