Superjob исследовал количество телефонных звонков с мошенническими предложениями: по данным аналитического центра компании наблюдается рост год к году таких звонков

Каждому десятому россиянину приходилось становиться жертвой телефонных мошенников, теряя при этом деньги и/или имущество. Несколько раз становились жертвой телефонных мошенников 6% опрошенных. Большинство же умеет распознавать подвох (84%).

Женщины страдают от телефонных мошенников больше мужчин (19% против 14% соответственно). Чаще всего же на удочку аферистов попадаются респонденты старше 45 лет (21%).

По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, с еженедельными звонками мошенников россияне сталкиваются чаще: 26% сейчас и 21% год назад.