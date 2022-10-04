Superjob исследовал количество телефонных звонков с мошенническими предложениями: по данным аналитического центра компании наблюдается рост год к году таких звонков
Каждому десятому россиянину приходилось становиться жертвой телефонных мошенников, теряя при этом деньги и/или имущество. Несколько раз становились жертвой телефонных мошенников 6% опрошенных. Большинство же умеет распознавать подвох (84%).
Женщины страдают от телефонных мошенников больше мужчин (19% против 14% соответственно). Чаще всего же на удочку аферистов попадаются респонденты старше 45 лет (21%).
По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, с еженедельными звонками мошенников россияне сталкиваются чаще: 26% сейчас и 21% год назад.
Считается, что существенная часть таких звонков осуществлялась с территории Украины, косвенным подтверждением этого является их существенное проседание начиная с февраля-марта 2022-го года, однако к лету-осени количество мошеннической активности восстановилось и превзошло старые значения. Кроме этого стоит отметить, что на результаты опроса могла повлиять возросшая способность граждан к распознаванию скам-схем, благодаря широкому медийному освещению такого типа мошенничества
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