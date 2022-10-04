Использование колдунщиков исключительно в интересах сервисов "Яндекса" продолжает отзываться компании: те кто недовольны соглашением между ФАС и "Яндексом" подают жалобы, поскольку соглашение ФАС не учитывает в полной мере их потери за периоды дискриминации.

«Кассир.ру» в досудебном порядке потребовал от «Яндекса» 328 млн руб. упущенной выгоды из-за создания интернет-компанией дискриминационных условий в поисковой системе с помощью «колдунщиков» (обогащенные ответы в поисковой выдаче), рассказал “Ъ” представитель билетного сервиса. По его словам, соответствующая претензия была направлена «Яндексу» 20 сентября.

С 2018 по 2021 год с использованием «колдунщиков» «Яндекс.Афиша» переманивала потенциальных клиентов «Кассира.ру», что привело к оттоку клиентской базы «Кассира.ру», заявил “Ъ” гендиректор сервиса Евгений Финкельштейн.

«Между ФАС и "Яндексом" было заключено мировое соглашение, но оно не учитывало интереса "Кассира.ру", мы понесли существенные убытки»,— поясняет он.