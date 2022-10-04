Входящему в американскую группу Citi российскому Ситибанку возможно придется выплатить Сбербанку как минимум 103,3 млн руб. в виде долгов и штрафов. Такое решение 30 сентября 2022 г. вынес Арбитражный суд Москвы, в который Сбербанк обратился с иском 24 июня.

Американская ИТ-компания Dell заключая со «Сбером» крупный контракт, предоставила ему независимую банковскую гарантию Ситибанка. После того, как Dell ушел из России, не выполнив свои обязательства, «Сбер» обратился в суд. Сумма выплаты складывается из 90,6 млн руб. задолженности, 3,1 млн руб. неустойки за период с 14 мая по 16 июня 2022 г., а также неустойки с 17 июня по день фактического исполнения обязательства из расчета 90,6 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Всего от Dell в России требуют более миллиарда рубелей. С весны 2022 года было подано шесть исков, в том числе от металлургической компании Evraz и системных интеграторов – «Талмер», DCLogic, ITCost и «Крок инкорпорейтед» и Treola. Один из наиболее крупных исков к ООО «Делл» – на 238,5 млн руб. – поступил в июле от компании DCLogic. Предварительное заседание по иску назначено на начало сентября. Истец настаивал на аресте счетов ответчика, но суд в этом отказал.