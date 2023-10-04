Meta планирует увольнения в своем подразделении Reality Labs, специализирующемся на решениях для метавселенных. Сотрудники были проинформированы о будущем сокращении штата в сообщении на внутреннем форуме Meta Workplace во вторник. В сообщении говорится, что они будут уведомлены об их статусе в компании к раннему утру среды, сообщил один из источников. Представитель Meta отказался комментировать эти планы. Агентству Reuters не удалось определить масштабы сокращений. Операционный убыток подразделения Reality Labs в первом квартале 2023 года составил $3,99 млрд, сообщала CNBC со ссылкой на отчет компании о доходах. За весь прошлый календарный год подразделение компании Meta принесло $13,72 млрд убытков. Выручка лаборатории за квартал составила всего $339 млн, сумма несопоставимая с доходами от продаж рекламы в десятки миллиардов долларов за квартал. Для сравнения, за предыдущий отчетный квартал Reality Labs получили выручку $727 млн при убытке в $4,28 млрд. За весь прошлый год подразделение зафиксировало операционный убыток в размере $13,72 млрд при продажах на $2,16 млрд. Компания отмечала при этом, что технологии VR и AR еще не достигли массового распространения.

По данным исследовательской компании NPD Group, по состоянию на декабрь продажи VR-гарнитур в США снизились на 2% в годовом исчислении в 2022 году. В марте 2023 года Meta снизила цену на свою гарнитуру Quest 2 VR и на высококачественную Quest Pro. Quest 2 теперь стоит на $70 меньше, чем раньше, — $430 , а цена Quest Pro была снижена на $500, до $1000. Внутренние приоритеты компании включают Reels, сервис коротких вертикальных видео, конкурента TikTok, и метавселенную Цукерберга.