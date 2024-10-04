Владислав Бакальчук через Forbes отправил сообщение своим оппонентам, что он подал в их отношении исковое заявление в суд на 350 миллиардов рублей.

В сообщении Бакальчук также указал, что он считает, что сделки по передаче активов в компанию «РВБ» проходили с многочисленными нарушениями.

Если претензия будет принята судом, фактически, это будет первое юридическое, а не медийное или вооружённое, взаимодействие на корпоративном уровне между совладельцами «Wildberries».

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