Депутат Горелкин в своей телеге сообщил о том, что стриминги музыки будут размечать иноагентов, в том числе и музыкантов:

Благодаря маркировке каждый пользователь примет осознанное решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов (ведь размер вознаграждения, которое получает исполнитель, напрямую зависит от количества прослушиваний).

Идея, что иноагенты-музыканты хотя и размечают свои посты в соцсетях, никак не размечают их в стримингах, а вообще-то могли бы, не нова и существовала как минимум с весны 2023-го года, но она обрела новое дыхание с момента выпуска политизированного альбома «Касты», который на российских стримингах в итоге вообще был запрещён к распространению.

Наши новости вы можете обсудить в Телеграм-канале Roem.ru >>>