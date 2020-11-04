Администраторы сообществ заметили, что некоторые слова в постах становятся красными и кликабельными. Если пользователь на них кликает, на экране появляется китайский заяц и уводит его из сообщества в мини-приложение AliExpress. Правда, попасть в мини-апп можно только отсканировав QR-код.
В список слов входят «купон, купоны, распродажа, дисконт, sale, халява, промокод, шоппинг», а также 11.11 и 1111 (11 ноября -- «день холостяка», к которому AliExpress приурочивает распродажи). Слова активизируются также в постах и комментариях пользователей, если слов в посте несколько -- подсвечивается первое из них. Нововведением недовольны не только сммщики, которые уже догадались писать затронутые слова на смеси кириллицы и латиницы, но и многочисленные пользователи соцсети по имени Али.
К Дню народного единства 4 ноября ВКонтакте тоже приготовила акцию. В течение суток она будет защищать пользователей от нетерпимости -- «в том числе травли по национальному признаку, оскорблений на почве религиозной принадлежности и угроз».
У администраторов появится возможность включить специальный фильтр враждебных высказываний в настройках сообщества, а комментаторы увидят предложение отказаться от обидных реплик.
Нейросеть удаляет комментарии, в которых содержатся угрозы, — например, пожелания смерти или обещания причинить вред здоровью.
Также ВКонтакте масштабирует прошлогодний эксперимент: когда пользователь пишет комментарий, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений. Если да, автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики. В прошлом году благодаря такому предупреждению за сутки удалось сократить количество оскорблений в комментариях на 36%.
В этот раз функция будет определять более широкий спектр оскорблений и угроз. Среди них — проявления нетерпимости по национальному признаку, а также враждебные высказывания на почве религиозной принадлежности, возраста, пола и других характеристик. 4 ноября предупреждение смогут увидеть все пользователи, а позже начнётся долгосрочный тест, рассчитанный на часть аудитории. По результатам эксперимента Команда ВКонтакте примет решение о дальнейшем использовании функции.
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