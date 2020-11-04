Администраторы сообществ заметили, что некоторые слова в постах становятся красными и кликабельными. Если пользователь на них кликает, на экране появляется китайский заяц и уводит его из сообщества в мини-приложение AliExpress. Правда, попасть в мини-апп можно только отсканировав QR-код.

В список слов входят «купон, купоны, распродажа, дисконт, sale, халява, промокод, шоппинг», а также 11.11 и 1111 (11 ноября -- «день холостяка», к которому AliExpress приурочивает распродажи). Слова активизируются также в постах и комментариях пользователей, если слов в посте несколько -- подсвечивается первое из них. Нововведением недовольны не только сммщики, которые уже догадались писать затронутые слова на смеси кириллицы и латиницы, но и многочисленные пользователи соцсети по имени Али.

К Дню народного единства 4 ноября ВКонтакте тоже приготовила акцию. В течение суток она будет защищать пользователей от нетерпимости -- «в том числе травли по национальному признаку, оскорблений на почве религиозной принадлежности и угроз».