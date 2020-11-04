Telegram отозвал иск к компании Lantah LLC, которую в 2019 году обвинял в нарушении авторских прав и недобросовестной конкуренции из-за того, что её криптовалюта тоже называлась Gram. Позже документально подтвердилось, что Lantah зарегистрировала Gram в американском патентном бюро ещё в 2017 году. Тем не менее, суд вынес предварительный судебный запрет Lantah на использование товарного знака, в ответ на попытку оспорить решение апелляционный суд его подтвердил.

После закрытия проекта TON в мае Gram стал для Telegram неактуален. Для урегулирования судебного разбирательства мессенджер заплатит Lantah $6737 и покроет издержки в размере $618 240, уплаченных адвокатам из расчёта $600 за час работы (в Lantah хотели оплаты издержек исходя из $900 за час). Telegram уже заплатил $18,5 млн штрафа по итогам разбирательств с SEC и решения о том, что ICO на $1,7 млрд было проведено с нарушением законодательства.