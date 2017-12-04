У «Сбербанка» снова рухнули платежи по картам, в 2017 банк падает регулярно


У Сбербанка вновь сбой в проведении платежей по картам. У некоторых клиентов банка наблюдаются отказы в проведении платежей по картам с 12.45 мск 4 декабря, сообщил корреспонденту «Ведомостей» сотрудник колл-центра Сбербанка. «Мы рекомендуем несколько позднее совершить операцию, либо заплатить альтернативным способом», — сообщили в колл-центре.

Типичные жалобы на аварийную работу систем «Сбербанка» 4 декабря 2017 года, среди них есть жалобы на ошибочное списание средств:

Похожий сбой систем «Сбербанк» пережил в четверг 30 ноября. Летом 2017 в июле и в июне системы банка тоже иногда работали неудовлетворительно. Сложности были с платежами и снятием денег, с перебоями работал «Сбербанк онлайн» и мобильный банк, фиксировалось ошибочное списание средств (позднее возвращены).

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В период с 2012 по 2016 дочерние для «Сбербанка» «Сбербанк-Технологий» стали крупнейшим IT-работодателем в России — всего в компании работало 8 500 сотрудников (однако лишь 30% его штата были разработчиками).

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Добавить 2 комментария

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    stroginovxx@mail.ru

    Это искусственный интелект бесится в застенках и мстит людям из заточения, списывая деньги с их карт, вот если бы он добавлял деньги на карты, то его бы возможно выпустили на волю.

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    stroginovxx@mail.ru

    ps. Компьютеры так устроены, что при любых сбоях они всегда списывают деньги с банковских карт или со счетов на телефонах, никогда не добавляют, это логика на уровне процессорных ядер и ячеек памяти, если компьютер видит, что процессор обрабатывает бабки или ячейка памяти чувствует, что цифра в ней это бабки, то при сбое всегда включается декремент (уменьшение бабла), чтобы потом можно было спокойно вернуть всем через 5 10 дней ну или как с замороженными в 90 вкладами никогда, иначе получилось бы как то странно, через пять дней нужно было бы со всех деньги собрать в зад, а как вы это себе представляете?

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