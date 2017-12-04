У Сбербанка вновь сбой в проведении платежей по картам. У некоторых клиентов банка наблюдаются отказы в проведении платежей по картам с 12.45 мск 4 декабря, сообщил корреспонденту «Ведомостей» сотрудник колл-центра Сбербанка. «Мы рекомендуем несколько позднее совершить операцию, либо заплатить альтернативным способом», — сообщили в колл-центре.

Типичные жалобы на аварийную работу систем «Сбербанка» 4 декабря 2017 года, среди них есть жалобы на ошибочное списание средств:

В #сбербанк технический сбой. Вместо одного платежа сняли 3 раза за одну и ту же покупку. Денег на карте осталось 800 рублей. Возврат средств в течение ПЯТИ дней!!! купила, блин, называется новогодние подарки и обувь ребёнку. Сцуки. Даже на продукты денег не хватит… — Jane_Malkovich (@vesna_vesna_ves) December 4, 2017

@sberbank добрый день! У вас сейчас есть проблемы с пос-терминалами? Не проходит оплата — Oleg B. (@folsem) December 4, 2017

Похожий сбой систем «Сбербанк» пережил в четверг 30 ноября. Летом 2017 в июле и в июне системы банка тоже иногда работали неудовлетворительно. Сложности были с платежами и снятием денег, с перебоями работал «Сбербанк онлайн» и мобильный банк, фиксировалось ошибочное списание средств (позднее возвращены).

В период с 2012 по 2016 дочерние для «Сбербанка» «Сбербанк-Технологий» стали крупнейшим IT-работодателем в России — всего в компании работало 8 500 сотрудников (однако лишь 30% его штата были разработчиками).