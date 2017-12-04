Филипп Кулин (DiPHOST): фильтрация Рунета Роскомнадзором используется для выяснения отношений и конкурентной борьбы


В июне 2017 года Одинцовская городская прокуратура обнаружила на сайте газеты «Ока-инфо» (зарегистрированного СМИ) комментарии читателей с экстремистским содержанием и обратилась в Одинцовский городской суд с требованием ограничить доступ к сайту газеты oka-info.ru. Суд отказал в иске ввиду отсутствия комментариев (удалены редакцией). Это не удовлетворило прокуратуру, и она подала кассационную жалобу в Московский областной суд. Последний вынес аппеляционное определение, в котором отменил решение первой инстанции и постановил ограничить доступ к запрещенной информации на сайте oka-info.ru.

В конце июля хостер сайта – ООО «Дремучий лес», хостинг DiPHOST – получил соответствующее уведомление Роскомнадзора. И, несмотря на переговоры об удалении информации, сайт был заблокирован.

кулин-хостер

Тогда газета «Ока-инфо» создала сайт под новым доменным именем, чтобы иметь возможность продолжать деятельность на время судебного разбирательства по основному сайту, которое она ведет. Однако в сентябре 2017 года Роскомнадзор по письму Одинцовской городской прокуратуры блокирует доступ и к новому сайту okainfo.com.

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Хостинг DiPHOST не согласился с этим решением и подал в суд на Роскомнадзор. Генеральный директор ООО «Дремучий лес» Филипп Кулин считает, что хостера используют третьи лица в своих личных целях. Единственной целью запрета «зеркала» сайта является не исполнение закона, а давление на клиента руками хостера. Напоминаю, Роскомнадзор вынес решение о блокировке по письму прокурора города Одинцово. Получается, что система ограничения доступа используется для выяснения отношений и возможно конкурентной борьбы и противоречит интересам бизнеса (в данном случае хостера).

В оправдание своих действий Роскомнадзор трактует решение суда:

«Ограничить доступ к информации, размещенной на Интернет-сайте http://oka-info.ru/, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, в том числе, к публикации «А была бы рада доктор Лиза?» размещенной на Интернет-сайте общественно политической газеты южного Подмосковья «Ока-инфо» ( http://oka-info.ru/news/article/29498/ )»

как:

«Таким образом на Роскомнадзор возлагается обязанность по ограничению всей информации, идентичной размещенной на сайте в сети Интернет http://oka-info.ru, в том числе размещенной на иных информационных ресурсах».

Роскомнадзор создал техническую возможность для «зеркальной атаки» — заблокировать любую информацию в сети теперь может газета «Ока-инфо» или хостер — лица, не наделенные соответствующими полномочиями.

Примечание Roem.ru: для «зеркальной атаки» достаточно разместить на запрещённых доменах копию любого сайта. РКН будет обязан заблокировать доступ к скопированному сайту по упомянутому выше принципу — найдена информация идентичная размещённой на «Оке-инфо».

Также, Роскомнадзор уже традиционно ссылается на собственный норматив - Приказ № 84/292/351/ММВ-7-2/461@ от 18 мая 2017 года, где они сами себе разрешают определять что ограничивать, а что нет, в том числе решения судов (на самом деле — нет, но именно так они интерпретируют в аргументации свой собственный Приказ).

29 ноября состоялся суд. Роскомнадзор воспользовался неопытностью Истца, выслав ему отзыв в последний день, справедливо рассчитывая, что неопытный самоуверенный Истец будет пытаться рассматривать дело по существу, а не играть в процессуальные игры. Суд отказал в иске ООО «Дремучий лес» в полном объёме.

Филипп Кулин считает, что показать Роскомнадзору его место сейчас очень важно, и он будет подавать аппелляционную жалобу. Кулин обращает внимание, что сейчас Арбитражным судом рассматривается несколько аналогичных дел, т. е. подобные решения Роскомнадзора по письму прокурора не являются единичными случаями. И ни один сайт (включая официальные СМИ) не может чувствовать себя в безопасности.

Вместе с тем, ООО «Дремучий лес» не способно вести эффективную затяжную войну с Роскомнадзором и просит помощи у отрасли и сообщества.

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Иван Ильин

    На правах автохтона (я живу в городе, где «Ока-Инфо» и издаётся). Практически одновременно заблокированы не только 2 домена «Оки», но и довольно дружественный к «Оке» сайт «Глазей». На «Глазее» был собственный контент и суд над ним был собственный. Результат аналогичный — сайт забанен.

    На официальном сайте администрации серпуховского района [sic!] допускают, что издания забанили по заказу известно кого. И тут даже не столь важно «кого именно?», важнее, что механизм в принципе есть и теперь суд и РКН действительно можно употреблять, например, для бана парочки неприятных СМИ.

    P. S. Интересно, можно ли забанить за экстремизм официальный сайт, какого-нибудь регионального органа власти? Или ещё нет?

  • Контекст комментария

    Филипп Кулин ООО Дремучий Лес

    > Интересно, можно ли забанить за экстремизм официальный сайт, какого-нибудь регионального органа власти? Или ещё нет?

    149 ФЗ от июня 2006 года «Об информации, информационных технологиях и защите информации» отдельно защищает сайты государственных органов. Не прокатит. А то да, была идея разместить там зеркало сайта Роскомнадзора и пожаловаться в Роскомнадзор.

Добавить 10 комментариев

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    Филипп Кулин молодец, чиновники не должны кручкотворством заниматься используя законодательные пробелы, потому как пробелы или недоработки нужно устранять, а не до дебилизма доводить, натирая дерьмом всю государственную машину.
    Когда у нас будет больше таких принципиальных Граждан как Филипп, а не нытиков в фейсбучиках, тогда и будет у нас по настоящему Великая Россия.

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    Platon Platon

    правильно, создали проблему на ровном месте: дали полномочия органу который забивает на решения суда серебряный гвоздик и сам решает что-то когда блокировать. А потом говорим какие у нас граждане правильные: борются с системой, молодцы, продолжацте дальше. Во ют только расходы гражданам ни Кирино покроет: ни за потраченное время ни за угробленый бизнес.

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    Денис Демидов AvtoGSM.ru

    >правильно, создали проблему на ровном месте:

    Ничего себе ровное место, по вашему заставить рунет работать в российском юридическом пространстве это ерунда?
    Вы серьезно или просто всегда против?

    >А потом говорим какие у нас граждане правильные: борются с системой, молодцы, продолжацте дальше

    А Филипп в курсе что он с системой борется?
    Я так понял он с конкретными чиновниками борется по конкретному делу, максимум по конкретному недочету системы или закона, т.е. пытается сделать так чтоб закон адекватно работал.
    Я как программист вам ответственно заявляю, никакая более менее серьезная программа не начинает сразу работать, срок отладки обычно превышает срок написания кода.

    Было бы конечно интересно услышать мнения самого Филиппа, он борец с системой в принципе или он за конструктив.

    >Во ют только расходы гражданам ни Кирино покроет

    Юридически вполне возможно взыскать все расходы оформленные надлежащим образом в случае победы в судебной тяжбе, но это муторно конечно.
    Если на этом, на мой взгляд благородном деле, будет и пиар эффект его компании, то он отобьет все затраты Филиппу с лихвой, в наше то медийное время.

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    Лариса Ивановна

    Как-то я не очень поняла — а из-за чего, собссно, сыр-бор разгорелся? Или я что-то не просекаю, или дело было так — персонаж, А написал на сайте сомнительный коммент, который прокуратура расценила как экстримистский и подала иск в суд. Модер сайта в это время коммент удалил. Причин для блокировки нет. Что и было отражено в решении суда. Тогда заблокировали-то ЗА ЧТО?

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    Иван Ильин

    На правах автохтона (я живу в городе, где «Ока-Инфо» и издаётся). Практически одновременно заблокированы не только 2 домена «Оки», но и довольно дружественный к «Оке» сайт «Глазей». На «Глазее» был собственный контент и суд над ним был собственный. Результат аналогичный — сайт забанен.

    На официальном сайте администрации серпуховского района [sic!] допускают, что издания забанили по заказу известно кого. И тут даже не столь важно «кого именно?», важнее, что механизм в принципе есть и теперь суд и РКН действительно можно употреблять, например, для бана парочки неприятных СМИ.

    P. S. Интересно, можно ли забанить за экстремизм официальный сайт, какого-нибудь регионального органа власти? Или ещё нет?

  • Ответить
    Филипп Кулин > Денис Демидов контекст

    > Было бы конечно интересно услышать мнения самого Филиппа, он борец с системой в принципе или он за конструктив.

    Это вопрос-ловушка. Я не очень понимаю, где провести границу. В данном конкретном случае это беспредел и правовой нигилизм. Я хочу просчитываемых рисков для бизнеса, а не как левая пятка у кого-то сегодня зачесалась. Работы так сказать согласно установленным законам и нормам. Другой вопрос, что это системная проблема. Включая данную тематику в полном объёме.

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    Филипп Кулин > Лариса Ивановна контекст

    Суть — прокурор гоняется за сайтом газеты «Ока-инфо», выбил достаточно странную формулировку суда. Увидев, что сайт работает, написал письмо в Роскомнадзор намешав несколько постановлений суда (вступивших и не вступивших в силу). Для Роскомнадзора прокуратура является надзорным органом и он Роскомнадзор всегда не глядя выполняет требования. Ну, а дальше пошли оправдашки. Вкратце, суть в том, что прокурора бомбит от сайта «Ока-инфо».

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    Филипп Кулин > Иван Ильин контекст

    > Интересно, можно ли забанить за экстремизм официальный сайт, какого-нибудь регионального органа власти? Или ещё нет?

    149 ФЗ от июня 2006 года «Об информации, информационных технологиях и защите информации» отдельно защищает сайты государственных органов. Не прокатит. А то да, была идея разместить там зеркало сайта Роскомнадзора и пожаловаться в Роскомнадзор.

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