В июне 2017 года Одинцовская городская прокуратура обнаружила на сайте газеты «Ока-инфо» (зарегистрированного СМИ) комментарии читателей с экстремистским содержанием и обратилась в Одинцовский городской суд с требованием ограничить доступ к сайту газеты oka-info.ru. Суд отказал в иске ввиду отсутствия комментариев (удалены редакцией). Это не удовлетворило прокуратуру, и она подала кассационную жалобу в Московский областной суд. Последний вынес аппеляционное определение, в котором отменил решение первой инстанции и постановил ограничить доступ к запрещенной информации на сайте oka-info.ru.

В конце июля хостер сайта – ООО «Дремучий лес», хостинг DiPHOST – получил соответствующее уведомление Роскомнадзора. И, несмотря на переговоры об удалении информации, сайт был заблокирован.

Тогда газета «Ока-инфо» создала сайт под новым доменным именем, чтобы иметь возможность продолжать деятельность на время судебного разбирательства по основному сайту, которое она ведет. Однако в сентябре 2017 года Роскомнадзор по письму Одинцовской городской прокуратуры блокирует доступ и к новому сайту okainfo.com.

Хостинг DiPHOST не согласился с этим решением и подал в суд на Роскомнадзор. Генеральный директор ООО «Дремучий лес» Филипп Кулин считает, что хостера используют третьи лица в своих личных целях. Единственной целью запрета «зеркала» сайта является не исполнение закона, а давление на клиента руками хостера. Напоминаю, Роскомнадзор вынес решение о блокировке по письму прокурора города Одинцово. Получается, что система ограничения доступа используется для выяснения отношений и возможно конкурентной борьбы и противоречит интересам бизнеса (в данном случае хостера).

В оправдание своих действий Роскомнадзор трактует решение суда:

«Ограничить доступ к информации, размещенной на Интернет-сайте http://oka-info.ru/, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, в том числе, к публикации «А была бы рада доктор Лиза?» размещенной на Интернет-сайте общественно политической газеты южного Подмосковья «Ока-инфо» ( http://oka-info.ru/news/article/29498/ )»

как:

«Таким образом на Роскомнадзор возлагается обязанность по ограничению всей информации, идентичной размещенной на сайте в сети Интернет http://oka-info.ru, в том числе размещенной на иных информационных ресурсах».

Роскомнадзор создал техническую возможность для «зеркальной атаки» — заблокировать любую информацию в сети теперь может газета «Ока-инфо» или хостер — лица, не наделенные соответствующими полномочиями.

Примечание Roem.ru: для «зеркальной атаки» достаточно разместить на запрещённых доменах копию любого сайта. РКН будет обязан заблокировать доступ к скопированному сайту по упомянутому выше принципу — найдена информация идентичная размещённой на «Оке-инфо».

Также, Роскомнадзор уже традиционно ссылается на собственный норматив - Приказ № 84/292/351/ММВ-7-2/461@ от 18 мая 2017 года, где они сами себе разрешают определять что ограничивать, а что нет, в том числе решения судов (на самом деле — нет, но именно так они интерпретируют в аргументации свой собственный Приказ).

29 ноября состоялся суд. Роскомнадзор воспользовался неопытностью Истца, выслав ему отзыв в последний день, справедливо рассчитывая, что неопытный самоуверенный Истец будет пытаться рассматривать дело по существу, а не играть в процессуальные игры. Суд отказал в иске ООО «Дремучий лес» в полном объёме.

Филипп Кулин считает, что показать Роскомнадзору его место сейчас очень важно, и он будет подавать аппелляционную жалобу. Кулин обращает внимание, что сейчас Арбитражным судом рассматривается несколько аналогичных дел, т. е. подобные решения Роскомнадзора по письму прокурора не являются единичными случаями. И ни один сайт (включая официальные СМИ) не может чувствовать себя в безопасности.

Вместе с тем, ООО «Дремучий лес» не способно вести эффективную затяжную войну с Роскомнадзором и просит помощи у отрасли и сообщества.