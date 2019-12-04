Фонды Baring Vostok и Vostok New Ventures купили 9,1% в грузоперевозчике «Монополия», доля обошлась в 600 млн рублей, выяснили «Ведомости». Компания владеет одним из крупнейших в России автопарков тягачей с полуприцепами — 1400 штук. Среди достоинств перевозчика эксперты выделяют электронную платформу управления в идеологии FTL, full truck load — полная загрузка машины. Эксперты считают, что российские онлайн-продавцы сейчас особенно заинтересованы в развитии логистики, и, как следствие, в максимально эффективно загруженных грузовиках.

Несмотря на сегодняшнюю оценку «Монополии» приблизительно в 6 млрд. рублей, партнёр Baring Vostok Максим Логинов рассказал, что перевозчик обладает потенциалом роста приблизительно до $1 млрд (в 10 раз больше сегодняшних оценок). С 2015 года долей перевозчика в 38% владеет фонд Acmero Capital.

Ранее во втором полугодии 2019 года на логистическом рынке произошло ещё несколько знаковых запусков или продаж. Компания «Совмортранс» купила 10% в «МаксиПост», сделка осуществлена для запуска собственной доставки из AliExpress морем и далее «до двери» покупателя. Юлмарт, обладающий развитой логистической сетью, предложил дозагрузить грузовики товарами заинтересованных сторонних интернет-магазинов. Наконец Mail.ru и Мегафон вышли на рынок грузоперевозок через SaaS платформу «Мегафон Карго» (у последней инициативы нет обязательной привязки к e-commerce).