Крупнейшие операторы: Мегафон, Вымпелком («Билайн») и МТС поддержали идею «Ростелекома» о запуске на сетях связи «ханипотов» — специальных программ, имитирующих уязвимые сервисы или компьютеры. Госоператор предложил коллегам обмениваться выявляемыми методами кибератак, а затем отрабатывать методы противодействия им. Степень заинтересованности операторов в инициативе «Ростелекома» разнится, но никто из «большой сотовой тройки» от идеи не отказался.

Из российских компаний опытом развёртывания сети «ханипотов» обладает «Лаборатория Касперского», её ловушки установлены у двух неназванных европейских операторов: «Мы разворачиваем софт (ханипоты и управляющие сервера), поддерживаем инфраструктуру и отдаем заказчикам статистику и вредоносные программы, которые попадают на ханипоты. Заказчики же предоставляют нам IP-пространство и вычислительные мощности, чтобы это все запустить», — рассказал РБК глава российского исследовательского центра «Лаборатории» Юрий Наместников.

Запуск сети «ханипотов» обсуждается в рамках нацпрограмы «Цифровая экономика». Концепция предполагает, что операторы связи оплатят запуск сети ловушек и работу специалистов по безопасности. Наместников назвал расходы на инициативу не очень значительными, в масштабах операторского бизнеса. Самая дорогая расходная статья — оплата труда аналитиков.