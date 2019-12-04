Гендиректор Google Сундар Пичаи будет руководить и Alphabet, материнским холдингом поисковика, сообщили сооснователи Ларри Пейдж и Сергей Брин, руководившие Alphabet ранее. Сооснователи остаются членами совета директоров, прямым управлением заниматься не будут, но смогут оспаривать решения Пичаи — партнёры владеют контролем (в голосах) над Alphabet.
Лайв Тайпинг
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Котировки Alphabet (материнская компания Google) выросли на 2,22% в среду, 4 декабря, после объявления сооснователей компании Ларри Пейджа и Сергея Брина. […] В результате состояния сооснователей компании выросли на $1 млрд у каждого, следует из данных Forbes. Состояние Пейджа оценивается теперь в $60 млрд (9-е место в списке миллиардеров), а Брина — в $57,7 млрд (11-е место) пересказали данные журнала «Ведомости». Пейдж владеет 25,9% голосующих акций Alphabet, у Брина — 25,1%, отмечает Forbes.
Сооснователи Google решили что им не досуг разбираться с регуляторами США и Великобритании, с протестами сотрудников против политики работодателя (цензура, работа на Пентагон) и c деньгами, которые теряют все подразделения Alphabet кроме ключевого, самого Google (но и у поискового с рекламным бизнесов фиксируется падение выручки) — считают в The New York Times и напоминают, что сооснователи поисковика с 2018 года не встречаются с сотрудниками, отказались от общения с прессой и с Конгрессом, редко посещают кампус компании.