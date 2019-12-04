Гендиректор Google Сундар Пичаи будет руководить и Alphabet, материнским холдингом поисковика, сообщили сооснователи Ларри Пейдж и Сергей Брин, руководившие Alphabet ранее. Сооснователи остаются членами совета директоров, прямым управлением заниматься не будут, но смогут оспаривать решения Пичаи — партнёры владеют контролем (в голосах) над Alphabet.

P. S. В настоящий момент Ларри Пейдж, совместно с бывшими работниками секретной лаборатории Google X, специалистами Boeing и другими инженерами и программистами пытается создать и вывести на рынок маленький электрический персональный самолёт. Заметных успехов партнёры пока не достигли.