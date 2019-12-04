Почтовые операторы России и Японии, при участии японской Itsumo, запустили миниатюрный онлайн-магазин Kupijapan.com. На старте в каталоге 10 японских производителей, однако «Почта» пообещала еженедельное расширение ассортимента. Договорённости о совместном e-commerce проекте появились лишь в сентябре 2019 года, когда был подписан меморандум о сотрудничестве и определены роли партнёров.

«Почта России» принимает платежи и доставляет покупки, полученные через международный канал «Почты Японии». Itsumo — наполняет витрину товарами, взаимодействует с продавцами и собирает заказы. Японская компания известна по работе для Amazon и других международных площадок. Первые контакты «Почты России» с Itsumo установились в 2017-м году.

Российский почтовый оператор запускает интернет-магазины достаточно регулярно. В 2011-м году «Почта» предположила, что уже к 2014 она станет крупным онлайн-продавцом в России и соседних странах, чего не произошло, но энтузиазма почтальоны не потеряли. Среди партнёров «Почты» по e-commerce проектам в разные годы были итальянские коллеги из «Poste Italiane», Biglion, Отто Групп Россия, Эксмо, Gessmarket, Дочки-сыночки и другие компании.

В последние годы «Почта» снизила темп запуска новых магазинов и сфокусировалась на обслуживании продаж сторонних продавцов, главный из которых — Aliexpress. Так с 2018, совместно с банком ВТБ, «Почта» строит сеть импортно-экспортных логистических центров, проект оценивается в 20 млрд рублей (для сравнения, амбициозный «Беру!» Яндекса и Сбербанка, включающий и собственную логистику и маркетплейс, владельцы оценили на старте в 60 млрд рублей). В апреле прошлого 2018 года «Почта», тогда подведомственная Минкомсвязи, «почистила» отделения от российских отправлений при сохранении условий хранения посылок из-за рубежа.