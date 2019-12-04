Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому обновляются правила дистанционной торговли. В частности:

На территории Российской Федерации допускается продажа ювелирных изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом с учетом особенностей, установленных законодательством РФ.

Действовавшие ранее правила запрещали интернет-продажи товаров ограниченных к свободному обороту. В списке подобных товаров, с 1992 года, находились готовые ювелирные украшения или просто драгметалы и камни.

Следует заметить, что запрет на торговлю не обозначал абсолютное отсутствие онлайн-продаж украшений, правда с разным успехом у интернет-магазинов разного уровня. Пока мелкие продавцы ювелирки подвергались блокировкам Роскомндаздора, большой и богатый «Озон» ещё к февралю 2019 года нашёл способ обойти морально устаревший запрет и запустить продажи, не дожидаясь разрешения Дмитрия Медведева.