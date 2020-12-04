Департамент транспорта Москвы попытается договориться с агрегаторами такси об особых тарифах для пользователей универсального транспортного приложения, которое готовится к запуску на стадии закрытого тестирования. Максим Ликсутов анонсировал в ноябре MaaS-платформу (Mobility-as-a-Service), позволяющую спланировать поездку с сочетанием разных транспортных средств.

В эфире «Эха Москвы» Ликсутов рассказал, что запуск этого приложения может привести к снижению цен на такси как за счёт роста конкуренции между агрегаторами, так и благодаря договорённостям с ними.

«Когда операторы поймут, что есть легкое сравнение, пользователь может увидеть, сколько стоит поездка у одного перевозчика, у второго, у третьего, и это всё будет вам доступно в одном приложении — конечно, я уверен, что и цена будет более конкурентоспособная. Мало того, мы постараемся сделать так: договориться с этими операторами на более дешевый тариф для себя — для тех, кто пользуется нашим приложением». «Мы бы хотели в идеале, как это сделано в других странах, которые внедряют это приложение, чтобы тарифы для нас, как более массового клиента, который продвигает услуги этих компаний, были несколько дешевле».

Китайский агрегатор Didi, заработавший в нескольких российских городах, в Москве в ближайшее время не появится. «Мы с ним разговаривали. Пока это не вопрос ближайшего времени», сформулировал Ликсутов.

Дептранс ежемесячно производит 300−500 контрольных закупок в столичных такси. Проверяется качество обслуживания и выполнение антиковидных требований (маска у водителя, обработка машины). За нарушения наказываются в зависимости от ситуации водитель или перевозчик.

В Москве сейчас ежедневно совершается около 900 тысяч поездок на такси, 16−18 млн -- на общественном транспорте. В ноябре 2020 количество поездок на велосипедах по сравнению с ноябрем 2019 выросло более чем в два раза, на 116% (здесь учитываются только прокатные велосипеды, без личных): на них совершается 18 тысяч поездок ежедневно. На 4 млн обычных автомобилей в Москве приходится 800−900 электромобилей.