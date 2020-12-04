Ежегодная «Премия Рунета» похвасталась рекордным количеством заявок в 2020 году -- их оказалось 1170. Росгвардия получила премию за шоу «Проверка на прочность» на Youtube-канале ведомства, «направленное на военно-патриотическое воспитание молодёжи». Руководитель Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков считает, что «Росгвардии бывает трудно найти позитивную повестку, и, если это получается сделать, то это заслуживает аплодисментов и признания в конкурсе „Премия Рунета“».

В номинации «Здоровье и отдых» награду получил «винотех-стартап» My Big Love (винный бар и магазин в центре Москвы). Его в марте 2020 года открыл Анатолий Сморгонский, ранее занимавший высокие посты в руководстве «Вымпелкома», «Мегафона», «Ростелекома», Yota, «Теле2». В 2019 году он был назначен генеральным директором Gett Россия.

My Big Love отметили за «диджитализацию и популяризацию винной индустрии, а также цифровую трансформацию ресторанного бизнеса в России». Компания запускалась как «одна из самых больших онлайн-витрин премиального вина на одной площадке с быстрой доставкой по всей Москве день в день».

Дистанционная розничная продажа алкоголя в России запрещена, но некоторые компании её осуществляют, например, «Утконос» и Simple Wine. При этом официально руководство компаний заявляет, что никакой доставки нет.

Сотрудник крупного ритейлера описывает схему работы «Утконоса»: зарегистрированный пользователь, которому ритейлер сам открыл возможность заказа с доставкой, добавляет товар в корзину, указывает адрес и время, оформляет заказ. Розничная продажа фиксируется в ЕГАИС в момент передачи товара курьеру на складе, клиент оплачивает товар на месте получения, после чего получает чек со временем фактической оплаты, а местом расчетов указан адреса склада. По его словам, такая схема покупки доступна только проверенным, лояльным клиентам, которые до этого сделали несколько заказов. SimpleWine непосредственно в момент передачи заказа юридически оформляет с клиентом договор поручения — будто бы конечный потребитель поручает другому человеку, в данном случае курьеру, приобрести для него алкоголь.

Компания iHerb была премирована в номинации «Экономика и бизнес». В мае компания заявила, что приостанавливает работу мобильных приложений для российских пользователей из-за постановлений суда Ульяновска по двум искам Прокуратуры. Он потребовал ограничить доступ российских пользователей к нескольким товарам, не соответствующим техническому регламенту Таможенного союза, по итогам рассмотрения второго иска внёс iHerb в реестр запрещённых ресурсов. С компанией уже много лет борется «Союз производителей БАД», периодически добиваясь блокировок.

За вклад в развитие интернета в России, как обычно, наградили много государственных проектов и структур: Федеральную налоговую службу, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы (в двух номинациях), Департамент информационных технологий города Москвы, Южный IT-парк, Федеральное агентство по туризму, Правительство Москвы, Ростелеком, Министерство культуры и др. Центробанк получил награду за «укрепление цифрового иммунитета Рунета», а РЖД -- в номинации «Цифровой туризм».