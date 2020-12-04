В Новосибирске хакеры открыли постаматы PickPoint с посылками


В новосибирском торговом центре «Сан Сити» у постамата PickPoint самопроизвольно пооткрывались дверцы, в том числе у ячеек с посылками. СМИ и соцсети сообщают об аналогичных проблемах в других городах (например, Екатеринбурге и Москве).

Представители PickPoint сказали прессе, что сбой произошёл у «нескольких сетей постаматов разных компаний» и предварительно назвали его причиной атаку на интернет-провайдеров. В компании «надеются, что негативных последствий не будет» и обещают индивидуально разобраться с претензиями. Кроме того, сотрудники компании просят в соцсетях пользователей отключать повредившиеся постаматы из розетки и закрывать ячейки.

Добавить 3 комментария

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    zubilo

    Несколько неожиданно было увидеть текст «Постаматы @PickPoint_ru
    дружно ебнулись по всей стране. » после перехода по ссылке «сотрудники компании просят в соцсетях пользователей»

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    Юрий Синодов > Rashid Amirov контекст

    Я не очень понимаю, провайдеров чего они имеют в виду
    Или у них вся IT-система на аутсорсе, от интернета, до программного обеспечения постаматов?
    В общем, косяк знатный — пропаж товара будет столько, что и не разгрести.

    Перед новым годом — неприятно.

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