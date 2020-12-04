В новосибирском торговом центре «Сан Сити» у постамата PickPoint самопроизвольно пооткрывались дверцы, в том числе у ячеек с посылками. СМИ и соцсети сообщают об аналогичных проблемах в других городах (например, Екатеринбурге и Москве).

Представители PickPoint сказали прессе, что сбой произошёл у «нескольких сетей постаматов разных компаний» и предварительно назвали его причиной атаку на интернет-провайдеров. В компании «надеются, что негативных последствий не будет» и обещают индивидуально разобраться с претензиями. Кроме того, сотрудники компании просят в соцсетях пользователей отключать повредившиеся постаматы из розетки и закрывать ячейки.