В новосибирском торговом центре «Сан Сити» у постамата PickPoint самопроизвольно пооткрывались дверцы, в том числе у ячеек с посылками. СМИ и соцсети сообщают об аналогичных проблемах в других городах (например, Екатеринбурге и Москве).
Представители PickPoint сказали прессе, что сбой произошёл у «нескольких сетей постаматов разных компаний» и предварительно назвали его причиной атаку на интернет-провайдеров. В компании «надеются, что негативных последствий не будет» и обещают индивидуально разобраться с претензиями. Кроме того, сотрудники компании просят в соцсетях пользователей отключать повредившиеся постаматы из розетки и закрывать ячейки.
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Несколько неожиданно было увидеть текст «Постаматы @PickPoint_ru
дружно ебнулись по всей стране. » после перехода по ссылке «сотрудники компании просят в соцсетях пользователей»
И не только в Новосибирске. Накрыло похоже всю сеть. В компании предпочитают все валить на провайдеров
Я не очень понимаю, провайдеров чего они имеют в виду
Или у них вся IT-система на аутсорсе, от интернета, до программного обеспечения постаматов?
В общем, косяк знатный — пропаж товара будет столько, что и не разгрести.
Перед новым годом — неприятно.