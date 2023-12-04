Яндекс запустил "Нейростат" - статистику о "знании и применении" генеративных нейросетей на основе анализа запросов к поиску. Данные будут обновляться раз в три месяца.

Сейчас слово «нейросеть» встречается в запросах примерно так же часто, как «фитнес», «психолог» или «пиво».

В ноябре 2023 о существовании текстовых нейросетей знали 58% россиян в возрасте 18–45 лет. Про картиночные нейросети слышали 75% россиян в возрасте 18–45 лет.

Пользуются текстовыми нейросетями уже 31% респондентов. За полгода с мая 2023 количество пользователей текстовых нейросетей выросло больше чем на треть. Картиночных - с 26% до 31%

При этом с термином "промпт" знакомы всего 13% из тех, кто слышал о текстовых нейросетях, и 18% из тех, кто ими уже пользуется.