Сделку, в результате которой Майкл Калви должен был распрощаться с бизнесом в России, должна была одобрить правительственная комиссия по осуществлению контроля за иностранными инвестициями. Но в дело вмешалась администрация президента.

В разводе участвуют сразу 12 российских портфельных компаний Baring Vostok, согласовать сделку с таким набором активов изначально было непросто. Но главной проблемой стала доля Baring во втором российском маркетплейсе Ozon. В сумме фонду принадлежит 27,7% акций ритейлера. Еще одним крупным акционером Ozon с 31,8% остается АФК «Система» Владимира Евтушенкова.

Кремль не хотел бы, чтобы ценный актив достался российским менеджерам Baring Vostok. На него есть другие, более подходящие с точки зрения АП претенденты, и некоторым активам может грозить даже национализация