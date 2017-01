Snopes, партнёр Facebook, нанятый соцсетью для выявления «фальшивых новостей», кажется не до конца в них разбирается. Компания разобрала одну из американских новостей, внесла в сюжет уточнение технического характера, но оставила в сюжете поклёп на консервативную Америку.

Snopes получает пятерку за прилежание, но слабенькую троечку за исполнение. […] "Кураторы правды" из snopes сконцентрировались на том, что враньем было обвинение в адрес "сбежавшей" семьи. Мол, школа говорит, что они запретили пьесу по Диккенсу вовсе не потому, что кто-то пожаловался на ужасный религиозный текст "Господи, благослови нас всех", а потому, что просто времени не хватало. И, значит, никакой "войны против Рождества" просто нету. […] Это не значит, что совсем все было правдой. Ложь, которую не смогли найти "кураторы правды", нашла АнтиДиффамационная Лига. ADL, которую совершенно невозможно заподозрить в симпатиях к антисемитам (и, собственно, от которой я жду скорее голословных инсинуаций, как в адрес Бэннона), побеседовала с еврейской семьей, о которой шла речь, и, да, семья из города уехала. Но не в побег, а в отпуск. На время школьных каникул. Иначе говоря, враньем оказалась не "война с Рождеством", а ужасный антисемитизм населения, науськанного FOX’ом и Брейтбартом.

Как пишет тот же Брейтбарт, историю об антисемитизме, тем временем, растиражировали практически все левые фактчекеры, кураторы правды, следители за консервативными искажениями, и прочие: PennLive, The Philadelphia Inquirer, Mediaite, Slate, Crooks and Liars, Raw Story, Media Matters, TalkingPointsMemo, The Daily Beast, The Huffington Post и The Forward.