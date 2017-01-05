Snopes, партнёр Facebook, нанятый соцсетью для выявления «фальшивых новостей», кажется не до конца в них разбирается. Компания разобрала одну из американских новостей, внесла в сюжет уточнение технического характера, но оставила в сюжете поклёп на консервативную Америку.

Snopes получает пятерку за прилежание, но слабенькую троечку за исполнение. […] "Кураторы правды" из snopes сконцентрировались на том, что враньем было обвинение в адрес "сбежавшей" семьи. Мол, школа говорит, что они запретили пьесу по Диккенсу вовсе не потому, что кто-то пожаловался на ужасный религиозный текст "Господи, благослови нас всех", а потому, что просто времени не хватало. И, значит, никакой "войны против Рождества" просто нету. […] Это не значит, что совсем все было правдой. Ложь, которую не смогли найти "кураторы правды", нашла АнтиДиффамационная Лига. ADL, которую совершенно невозможно заподозрить в симпатиях к антисемитам (и, собственно, от которой я жду скорее голословных инсинуаций, как в адрес Бэннона), побеседовала с еврейской семьей, о которой шла речь, и, да, семья из города уехала. Но не в побег, а в отпуск. На время школьных каникул. Иначе говоря, враньем оказалась не "война с Рождеством", а ужасный антисемитизм населения, науськанного FOX’ом и Брейтбартом. Как пишет тот же Брейтбарт, историю об антисемитизме, тем временем, растиражировали практически все левые фактчекеры, кураторы правды, следители за консервативными искажениями, и прочие: PennLive, The Philadelphia Inquirer, Mediaite, Slate, Crooks and Liars, Raw Story, Media Matters, TalkingPointsMemo, The Daily Beast, The Huffington Post и The Forward.

arbat | Побег из Ланкастера

В середине декабря 2016 года Facebook нанял Snopes, Politifact, ABC News и FactCheck.org, чтобы проверять достоверность новостей → Roem.ru

Примечание «Роем!»: если сделать значок Snopes «настоящая правда» рядом с новостью:

Сначала техническим стандартом, в духе значков: ISO, «проверенно ведущими стоматологами», «животные не пострадали при тестировании»; А через некоторое время начать работать только с новостями, где расставлены подобные значки;

— можно будет повторить механизм введения в США цензуры на музыкальные диски, только в области новостей.

На первом шаге введения цензуры на диски, в 1985 году, Типпер Гор, жена сенатора-демократа от Теннесси…

Вице-президент США (1993—2001) в администрации Билла Клинтона, лауреат Нобелевской премии мира (2007) за работу по защите окружающей среды и исследованиям по проблеме изменения климата; «отец интернета» по выражению Винтона Серфа, и соавтор закона о налоге с чистых аудиокассет, (в РФ есть 1 действующий аналог этого закона, и один запланированный но ещё не введённый, известный под именем «сбора Михалкова») в США Гор проводил свой налоговый законопроект одновременно с введением цензуры и, по оценке Фрэнка Заппы, цензура отчасти маскировала введение сборов.

… жена министра финансов Бейкера, жены еще девяти американских сенаторов и пары предпринимателей из Вашингтона потребовали от RIAA ввести классификацию продукции. Президент Национальной ассоциации вещания Эдвард 0. Фриттc тут же попросил четыре с половиной тысяч радиостанций отказаться от песен с чересчур откровенными текстами, под угрозой потери лицензии. Классификатор тоже появился. Власти Штатов не стали называть его «цензура», однако достаточно быстро выяснилось, что в торговых сетях больше нельзя выставить на полку диск не прошедший эту не «цензуру».