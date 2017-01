Основатель и руководитель TheQuestion Тоня Самсонова написала в «Фейсбуке» о главных проблемах профессиональных СМИ и о том, как их можно решить, задавая правильные вопросы. Специально для «Роем!» Самсонова объединила и дополнила свои тексты.

В 2006-м году я начала заниматься журналистикой. Десять лет работала в разных СМИ и в разных ролях — гостевым продюсером, ведущим на радио, интервьюером, репортером, ведущим новостей на телевидении, редактором отдела политики интернет-СМИ, колумнистом, иностранным корреспондентом. Я наблюдала проблемы классических СМИ, но пока я работала в России, мне казалось, что это наши, российские проблемы.

Последние четыре года я живу не в России. Летом я открыла британский офис TheQuestion и провела несколько десятков собеседований с британскими журналистами и редакторами. Проблемы журналистики, которые мне казались российскими — не особенность нашей страны, они универсальны.

Эти проблемы возникли не по злому умыслу редакторов, собственников СМИ или журналистов, и не из-за глупости или ума аудитории. Эти проблемы возникли из-за технологической трансформации. Скорость распространения мобильных телефонов и доступа к высоко-скоростному интернету оказалась гораздо выше, чем скорость распространения компьютеров. Первая волна шока от осознания, как важен интернет для классических гигантов СМИ: нужно иметь сайты в интернете, и, похоже, эти сайты будут важнее бумаги.

За первой волной пришла вторая. Мобильный интернет переворачивает медиасреду. Люди потребляют СМИ постоянно в течение дня. Они проводят в интернете почти столько же времени, сколько офлайн. Уже невозможно отделить время, которое человек проводит в интернете, от времени, когда он не подключен. Появляются сервисы, провайдеры связи и устройств, которые знают про аудиторию больше, чем системы опросов общественного мнения, которые работали на медиа. Значит, большую часть рекламного дохода, которую раньше имели СМИ, теперь забирают Apple, Facebook, Google. Мобильный интернет изменил модель создания и распространения контента. Бизнес-модель классических СМИ и процессы в журналистике не успели поменяться также быстро.

Технологические изменения привели к тому, что журналистика все меньше способна выполнять ту общественную функцию, ради которой я начала ей заниматься, и надо придумать, как эти проблемы решить. Смысл работы журналиста — в создании конкуренции, а смысл конкуренции — в том, чтобы состязательность идей и альтернативных сценариев будущего ускоряла общественный прогресс и улучшала качество жизни людей.

Я больше не журналист в традиционном понимании этого слова, потому что создавая контент в текущих технологических условиях невозможно влиять на политическую конкуренцию и демократический процесс.

Состав текстов, публикуемых медиа, отражает представления редакции о том, что важно публиковать, но не отражает реальный спрос на информацию

Медиа получают, обрабатывают, создают и доставляют информацию аудитории. Редактор каждый день придумывает или пытается угадать, пользуясь своей интуицией и опытом, потребность аудитории в информации. Он выступает в роли куратора, который видит ленту новостей и отбирает те события, о которых считает важным рассказать своей аудитории. Но редактор никогда не обладал точным инструментом, позволяющим определить, какая информация нужна.

Раньше медиа были единственным способом общества влиять на демократически-избираемых политиков, поэтому усилия общества были направлены на то, чтобы оказывать влияние на редакторов, а через них — на политиков, и в обратную сторону. Сейчас политики могут напрямую контактировать с избирателями, аудитория может напрямую оказывать влияние на политиков. Редакторы и СМИ не нужны, если есть социальные сети. Можно фолловить Трампа и Навального, а не писать в газету письма.

Политическая и институциональная важность СМИ снижается, и редактор перестает чувствовать свою роль в публичной политике. Раньше редактор и журналист отвечали за качество и содержание текстов, а издатели отвечали за то, что эти тексты распространяются по аудитории. Теперь редактор начинает отвечать не только за содержание, но и за охват: сколько людей его текст прочитает, поделиться им в социальных сетях. Это заставляет редактора делать не то, что он считает важным, а то, что будет популярным. СМИ подстраивают редакционную политику под алгоритм выдачи Facebook и Google. Но у Facebook и Google нет задачи информировать аудиторию.

Медиа-потребление определяется убеждениями, ценностями, интересами, у читателя все меньше шансов увидеть альтернативную точку зрения.

С распространением технологий у большего количества людей появилась возможность создавать свои медиа, писать, и находить аудиторию. Раньше существовали медиа, которые создаются под определенный сегмент аудитории: пол, возраст, доход. Теперь можно создавать микро-медиа и легко находить для них читателей.

Раньше нишевые монотематические СМИ не имели возможности построить эффективные каналы распространения контента, чтобы найти своих читателей, теперь могут. Очень умным и сложно устроенным любителям гики-контента теперь не надо выискивать его на страницах массовых медиа, у них есть свои, нишевые. Умные люди остаются в кругу умных людей, читая умные медиа. Но и «Спутнику и Погрому» легче найти свою аудиторию в интернете, без социальных сетей существование такого медиа было бы затруднительным. Это раньше газету РНЕ надо было разносить пешком по пригородным электричкам, разносчикам выискивать в лицах пассажиров тех, кто может быть заинтересован ультра-правым контентом. Теперь условному РНЕ не нужно тратиться на такие сложные и дорогие каналы распространения контента, есть более простые инструменты таргетирования и доставки.

Когда информация таргетируется не только по доходу и социальному статусу, но и по ценностям, убеждениям, политическим установкам, это создает проблемы. Потенциальный пользователь, единожды передав Google и Facebook свои данные, снизил для себя возможность узнавать новое, он всегда будет читать то, что будет ему рекомендовано на основе его предыдущего опыта и вкусов. Алгоритм строится на предположении: предыдущее поведение пользователя может предсказывать его будущие интересы. Если вы единожды были заинтересованы контентом про Трампа, вы все время будете его получать в ленте, если вы единожды были заинтересованы контентом про Хиллари, вы все время будете его получать. Значит, у человека будет все меньше шансов столкнуться с альтернативным мнением и узнать что-то новое, он будет все время читать то, что он и так знает. Это будет создавать ложное ощущение комфорта.

Если сравнить осведомленность людей, которые получают новости из ленты Facebook с осведомленностью людей, которые слушают новости по радио или читают их в газете, мы увидим, что группа, которая потребляет медиа в классической модели — знает больше. Но таких людей, которые привыкли к традиционным каналам потребления информации, с каждым годом становится все меньше и меньше.

Современный читатель газеты, просматривает заголовки статей в ленте «Фейсбука» и не получает полную информационную картину, он видит только то, что ему приятно и привычно читать. А СМИ, понимая, что их аудитория зависит от социальных сетей, подстраивает редакционную политику таким образом, чтобы получать больше переходов от лояльной аудитории. Так возникает феномен, который в английской медиакритике называют echo chamber, «убеждение убежденных». Аудитория блога Навального и телеканала «Дождь» знает, что коррупция — это проблема, аудитория журнала New Yorker знает, что Трамп представляет угрозу для Америки, а аудитория Fox News знает, что эмигранты и чернокожие получают больше, чем их fair share. Эти аудитории и дискуссии не пересекаются, потому что каждый из редакторов работает только для своей аудитории.

В результате журнал Statesman накануне референдума о выходе Великобритании из Евросоюза публикует 12 колонок о том, почему Брекзит — это плохо. Журнал New Yorker публикует несколько месяцев подряд тексты о том, почему Трамп — это опасно, телеканал «Дождь» говорит со своей аудиторией, журнал Forbes — со своей, сайт Slon — со своей на одном языке. Журналисты выбирают новости и организуют дискуссии о том, что и так очевидно.

Журнал New Yorker не пишет для избирателей Трампа, сайт Slon не разговаривает с русскими тинейджерами. Общество сегментируется, и не существует медиа, которое бы стремилось объединять своим контекстом всех людей, например, говорящих на русском языке и живущих в России. При этом выборы проводятся для всех людей, говорящих на русском языке и живущих в России. Однако, без общего языка политической дискуссии демократические выборы не возможны. Избирательный процесс предполагает состязательность и политическую конкуренцию, убеждение избирателей в течение месяцев и лет, продолжительность политической конкуренции.

Профессиональные СМИ в течение двадцатого века были местом борьбы идей, редакторы и журналисты были арбитрами. С проникновением мобильного интернета, журналисты и редакторы потеряли эту функцию, а СМИ перестало быть местом политической дискуссии, потому что в дискуссии должны участвовать противоборствующие стороны, а медиапотребление устроено так, что каждый слышит только ту точку зрения, которая и так близка.

Медиа задает контекст обсуждения и слова для оценки состояния общества, политических целей, программ и задач. В России нет общего языка для обсуждения политической повестки, и этот общий язык стремительно исчезает в Америке и Великобритании. В этом смысле технологическая трансформация, которая происходит в СМИ, напрямую сказывается на том, что и массовая демократия как модель будет переживать серьезную трансформацию.

Если раньше общество говорило друг с другом через газету, то теперь оно имеет возможность говорить друг с другом напрямую

Но peer-to-peer сеть связывает не всех людей со всеми людьми. Нас объединяют социальные связи, и мы потребляем информацию об окружающей действительности в своих социальных кластерах. В результате мы имеем дело с маленькими диджитальными «поселениями», живущими в разных политических контекстах. Вспомните твит Пола Кругмана наутро после подсчета голосов на выборах президента CША.

I truly thought I knew my country better than it turns out I did. I have warned that we could become a failed state, but didn't realize 1/

— Paul Krugman (@paulkrugman) November 9, 2016