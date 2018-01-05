Министерство строительства и ЖКХ утвердило поправки в строительные нормы и правила (СНиП) в раздел «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». По ним дома должны проектироваться с местами для размещения оборудования связи, причём в многоквартирном доме предполагается подключение не менее двух провайдеров со скоростями не менее 100 Мбит/с. Cnews.ru напомнил: «В особенности данный вопрос актуален для новостроек: зачастую управляющие компании пускают в новые дома только одного интернет-провайдера».
Ещё в 2015 году Институт развития интернета (тогда при Германе Клименко) предложил внести изменения в СНиПы и принимать жилые дома-новостройки в эксплуатацию только с оптоволоконными кабелями для подключения к интернету каждой квартиры. Моментального согласия всех заинтересованных лиц с инициативой ИРИ тогда не случилось. Хотя жалобы провайдеров на управляющие компании и ДЭЗы, которые препятствовали доступу к клиентам, звучали годами.
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Ой-вэй.
Насмешили ежа голой задницей.
Будет Интернет-Провайдер-1-от-строительной-компании и Интернет-Провайдер-2-от-той-же-строительной-компании
Как всегда: благие намерения без каких-либо ощутимых гарантий. Ну, 2, а почему не 3 и не 5?
По идее, хороша почва для конкуренции и повышения качества оптоволоконных сетей — это наличие нормальной телефонной линии с МГТС ADSL или аналога (на местном рынке). У нас, в МСК, например, пока ADSL2+ не стал поддавливать на провайдеров — было либо дорого и посредственно или дешево и ужасно (естественно, без права выбора). А так постепенно всё нормализовалось.
А пааачему бы не зззделать рааазводку по дому стандартную стационарную, а провайдеров и прочих конкурсантов вне дома к ней подключать через каааробочку специальную? Типа кому чё надо решать по хайтековски, а не через ворох проводов.
в новых домах почти так и есть. но все тянут свое и вот, видимо, почему. Вопервых так вернее. Во вторых, стояк пробрасывают и те у кого оптика и те кто по старинке. А затем уже к квартирам ведут по кабельгончику накладному и выводят куда надо именно жильцу. (в смысле — у кого роутер в прихожей у кого еще гдето, ктото сам проложил витые пары по квартире в штрабы
и т. д. и т. д. ТВ тоже разное — может обычная домовая антенна может совместный пакет от оптики с приставкой. И приставка — может по своему кабелю по квартире, а может через электросеть и т. п. и т. д.).
Ктото по квартире по проводам разводит ктото по вайфаю ктото совместно с ТВ
Т.е. смысла делать на стадии стройки какбы и нет. (иначе надо еще и тестировать както зачемто, при пустых квартирах
А сколько их будет, провайдеров? сколько на обычных кабелях, а сколько на оптике? Всех в один кабель загонять или как? Короче, этот вопрос не имеет универсального решения кроме того, кторое по факту работает сегодня (каждый тянет свой кабель). А стояки кучу кабелей вместят.
Соображения понятные. Но они больше от того, что сейчас каждый сам себе голова. Уже пора загнать всё (и всех провайдеров) в один опт кабель. И потом по квартире либо роутером, либо разводка в каждую комнату всего-всего (в итоге — интернет+TV+ телефон+…) кабелем. Технически это реализуемо.
Кстати, не исключаю, что дома ЭМИ-фри, в том числе — роутер-фри будут пользоваться особым спросом. Зачем типа лишнее ЭМИ? Всю разводку опт кабелем. И сотовые нужно «изничтожить» дома. А сами дома покрыть «сеточкой» и изнутри сеточки поглотители (шоб не зарезонировало от внутренних контрабандных источников ЭМИ).
>Уже пора загнать всё (и всех провайдеров) в один опт кабель.
Все получится как в СССР, качество упадет до нуля потому что общее значит ничейное, никому ничего не предъявишь, будут друг на друга пинять, и все при этом будет дорого, так как монополия сложится по факту автоматом, общее недовольство УЖК будет множиться, а оно тоже мало что сможет, сеть локальная пусть и их, а поставщики интернета в дом не их, у семи нянь дитя без глаза, ваш план и здесь загниет.
Сейчас самый верный подход, у каждого оператора свой кабель и он за все отвечает перед абонентом, хотя и то иногда пытается вину за плохой интернет переложить на магистральных операторов.
ФАС только плохо работает, не бьет жестко по рукам тех кто мешает заходить в дома новым операторам, решать заходить кому то или нет, должны абонент и оператор.
PS В мое здание сейчас заходит два оптоволокна, ростелеком и мтс, раньше еще енфорта была (радио канал у них, но убрал, дорого), была бы возможность третьего оператора с оптоволокном запустить, запустил бы, надежного интернета много не бывает.
PS2 Интернет все-таки не электросеть, очень трудно описать стандарт надежной работы который будет соответствовать реальности, хотя я бы и возможность выбора электросетей бы предоставил, очень уж они офигели и расслабились в своей монополии, правда задача это нетривиальная, все-таки монополии эти не просто так называется естественными!