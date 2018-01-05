Министерство строительства и ЖКХ утвердило поправки в строительные нормы и правила (СНиП) в раздел «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». По ним дома должны проектироваться с местами для размещения оборудования связи, причём в многоквартирном доме предполагается подключение не менее двух провайдеров со скоростями не менее 100 Мбит/с. Cnews.ru напомнил: «В особенности данный вопрос актуален для новостроек: зачастую управляющие компании пускают в новые дома только одного интернет-провайдера».

Ещё в 2015 году Институт развития интернета (тогда при Германе Клименко) предложил внести изменения в СНиПы и принимать жилые дома-новостройки в эксплуатацию только с оптоволоконными кабелями для подключения к интернету каждой квартиры. Моментального согласия всех заинтересованных лиц с инициативой ИРИ тогда не случилось. Хотя жалобы провайдеров на управляющие компании и ДЭЗы, которые препятствовали доступу к клиентам, звучали годами.