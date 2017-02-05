Американский суд разрешил досмотр почтовых ящиков на зарубежных, по отношению к Штатам, серверах. С лета 2016 года известен прецедент, по которому Microsoft не выполнил американский ордер на досмотр почты. Запрос появился в американском уголовном расследовании. Однако письма хранились в ирландском Дублине, а не в американских дата-центрах. 14 июля 2016 года прецедент приветствовали в Американском союзе гражданских свобод, торговой палате и технологических компаниях. Новый суд, по другому американскому делу, пришёл к выводу, что расположение дата-центра Google не важно. Американская компания должна выдавать данные по американским запросам на территорию Штатов:

«Хотя извлечение информации с помощью Google из многочисленных центров обработки данных за границей имеет потенциал для нарушения законодательства о вторжении в частную жизнь, фактическое нарушение неприкосновенности частной жизни происходит в случае раскрытия информации в Соединенных Штатах», — объяснил решение судья Томас Рутер, сообщил Reuters.

Абсолютной закрытости email от властей в новое время не было. В 2014 году выяснилось, что американская Комиссия по ценным бумагам (SEC) нашла способ читать нужные для следствия email без ордера. Сказался закон Electronic Communications Privacy Act (ECPA), принятый в 1986 году. Из закона следует, что электронная почта, находящаяся на сервере более 180, дней считается «невостребованной» и лишается защиты — для чтения таких email уже не нужен судебный ордер.

Российская практика: из стенограммы совещания 2015 года в Минкомсвязи следует , что на территории РФ Google пользовался дата-центрами «режимного полугосударственного предприятия», «Ростелекома». При этом российское ООО « Гугл» не отвечает за работу Gmail в России. Претензии по поводу работы почтового сервиса россияне должны предъявлять к Google Inc в США.

Соединенные Штаты, по статистике самого Google, в январе—июне 2016 года запросили данные о пользователях 14 тысяч раз, власти интересовались данными на 30 тысяч человек, 79% американских запросов Google в той или иной форме удовлетворил. Власти других стран в разы реже обращаются к Google. Занимающие второе место власти ФРГ, прозрачно для Google, интересовались его пользователями 8788 раз. 59% немецких запросов удовлетворено. Ещё в несколько раз реже, но более тысячи раз за отчётный период, данные запрашивали Франция, Индия, Великобритания, Сингапур, Австралия, Италия. При этом больше половины запросов из последней страны отклоняются, а абсолютным анти-рекордсменом, среди стран с хоть сколько нибудь значимым числом запросов к Google, являются власти Венгрии. 166 венгерских запроса остались без ответа в отчётный период. Чуть выше результативность властей Турции — 1% удовлетворённых запросов из 390. Россия сделала 237 запросов о 328 пользователях и 7% из них Google удовлетворил.