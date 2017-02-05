Великолепная картина — #стартапдня под названием Mighty AI продает услуги по аутсорсу батальонов дешевых асессоров. Самый могучий искусственный интеллект — это низкооплачиваемый естественный.

Впрочем, если не придираться к названию, то бизнес у них интересный. AI — трендовая тема, есть мириады проектов, которые занимаются различными умными штуками от автопилотов для автомобилей до разнообразных аналогов Siri. И всем этим проектам нужна обучающая выборка, чтобы натренировать свои нейросети. Часть, конечно, может пользоваться чем-то общедоступным, часть, типа шахматных программ, может создавать корпус самостоятельно, но для очень многих выборка — это большая проблема.

Причём важно, что проблема эта неудобная. Идеальный AI-шный стартап, пытающийся, скажем, научить шпионский софт читать по губам (пример вымышленный) состоит из гениального ученого-программиста и человека с опытом в охранно-правоохранительной среде, который знает, кому этот софт продавать и какие фичи нужны. Компетенция по организации работы десятков удаленных асессоров им совершенно не требуется, и сами они это будут делать плохо, они умеют программировать и охранять, а не тренировать удаленных индусов.

И вот тут появляется Mighty AI, который проблему берет на себя. У них есть и люди, и какой-никакой софт, который их трекает, и опыт по четкой постановке подобной задачи для конечного исполнителя. Даже если создание выборки на аутсорсе и окажется дороже самостоятельной, то точно выйдет быстрее, проще, надежнее и без необходимости куда-то девать людей, услуги которых больше не нужны.

Работает Mighty AI уже три года, всё время растет, поднял 27 миллионов долларов, сам оценивается в 85, миллиардной компанией никогда не станет, но пока вокруг искусственного интеллекта продолжается хайп, заказы у них будут.