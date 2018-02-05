Ассоциацией IAB Russia определены несколько типов токсичной рекламы, объявил «Яндекс»:

К наиболее раздражающим форматам относятся всплывающие окна и баннеры на весь экран, которые закрываются только после обратного отсчёта; видеоролики с автоматически включающимся громким звуком и некоторые другие виды рекламы. Фильтрация такой рекламы происходит во время загрузки страницы, при этом все прочие форматы отображаются на сайте. Если человек хочет видеть всю рекламу, он может отключить фильтрацию в настройках.

Яндекс.Браузер начал фильтровать токсичные объявления (в рекламной сети «Яндекса» токсичных форматов не будет, пообещал поисковик в декабре 2017). «Яндекс» зарабатывает 96−97% своих денег на рекламном рынке. Токсичные форматы провоцируют пользователей на установку неподконтрольных «Яндексу» блокировщиков, которые иногда убивают всю рекламу, включая ту, что IAB Russia и «Яндекс» считает приемлемой. Это навсегда удаляет интернет-пользователя из аудитории приносящей доход и поисковику, и другим рекламным системам или онлайн-медиа. «Яндекс» создал ассоциацию против плохой рекламы и блокировщиков в сентябре 2017 года. Сотрудничеством с ассоциацией заинтересовались РБК, «СТС Медиа», IMHO, Weborama и другие члены IAB Russia.

19 декабря представители конкурирующей рекламной системы и разработчики конкурирующего браузера из Google сообщили, что намерены начать блокировать некачественную рекламу в своём браузере Google Chrome с 15 февраля 2018 года. В 2016 году Eyeo, владелец крупнейшего в мире блокировщика рекламы Adblock Plus, запланировал запустить свою рекламную сеть. Привлечением рекламодателей должен был заниматься Google.