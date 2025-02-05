Претензии Евгения Баженова ко ВКонтакте, в которых блогер обращал внимание на то, что внутри ВК многое не работает, а механизмы рекомендаций сильно отличаются от ютубовских, как и итоговая монетизация, похоже, достигли администрации соцсети.

В качестве меры поддержки предполагается вознаграждать авторов суммами в 30 тысяч рублей в месяц, охват авторов должен составлять от тысячи до ста тысяч пользователей, взамен предполагается, что авторы будут публиковать в месяц не меньше четырёх клипов и двенадцати постов.

Возможно, что действия соцсети являются реакцией не только лишь на критику Bad Comedian'а: часть сообществ, даже со значительным числом подписчиков, не получает от ВК существенного аудиторного охвата, что в итоге приводит к их концентрации на Telegram — например, сообщество «Орда» оставило в ВК лишь еженедельные посты, переместив в Telegram ежедневную движуху.

В этом случае мотивация в 30 тысяч рублей в месяц простимулирует лишь небольшую часть авторов, оставив крупных производителей контента в неизменном положении.

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