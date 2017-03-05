Хорошая иллюстрация на тему эффекта узкой специализации — #стартапдня TeamSnap. Эта канадская компания автоматизирует жизнь любительских спортивных команд. Студенческих, школьных, оформленных дворовых команд в мире сотни тысяч, а скорее даже миллионы и все они хотят примерно одного и того же. Как они живут сейчас в самом типичном случае? Есть чатик в любимом мессенджере, туда скидывается дата следующей игры, там объявляется сбор денег на общие нужды и в нем же обсуждаются все остальные события командной жизни.

Как они могут работать через TeamSnap? У команды есть свой красивый сайт со списком игроков-участников, расписанием и результатами прошедших игр. В мобильное приложение приходят уведомления о новостях, обсуждать их можно в виде комментариев, а не одного бесконечного чата, в котором ничего не найти. Отдельные интерфейсы сделаны для тренеров и родителей. Ну и деньги, если хочется, можно теперь сдавать по безналу. Ещё лучше система начинает работать, когда к ней подключатся несколько команд из одной лиги: появляются кросс-ссылки, расписание становится общим, вбивать результаты матчей нужно только один раз.

Получится ли сделать подобное на Wix или, скажем, на JIRA с Confluence и Hipchat? Наверное, да, хотя и не всё. Например, я не знаю, на каком инструменте общего назначения можно сделать общее расписание матчей для разных команд с сайтами разного дизайна. Но даже если в условном Wix теоретически и возможно сделать не менее функциональный сайт, любой здравомыслящий человек при более-менее равном ценнике выберет специализированное решение — с ним не надо колдовать, оно сразу заработает как надо.

Продается сервис по стандартной подписной модели с разнообразными тарифными планами, основные варианты крутятся вокруг $10 в месяц за командный сайт, но есть и полностью бесплатная урезанная версия — её монетизируют за счет рекламы. Любопытно, что регистрировать несколько команд в одной лиге не дешевле (за опт) и не дороже (за дополнительные функции), а примерно так же — разница 1−2 доллара в ту и другую сторону в зависимости от числа команд.

С точки зрения общих чисел, TeamSnap, разумеется, далеко не единорог, но и совсем не в любительской лиге. За 10 лет жизни потрачено примерно 25 миллионов долларов инвестиций и ещё почти ровно столько же получено месяц назад. Сейчас компания говорит о 3.5 миллионах MAU и о какой-то совершенно фантастической лояльности своей аудитории: «142% email open rate» — как вам такое, например?

При этом, несмотря на узость ниши и относительно большую популярность, TeamSnap ещё есть куда расти. Сервис заявляет о своём присутствии в 197 странах мира, но реально 22% его пользователей из родной Канады, а 74% из США. Т. е. даже если предположить, что в Канаде потолок уже всё-таки достигнут, то в США, с их в десять раз большим населением, стартап должен вырасти ещё раза в три. Ну и ещё раза в два, если действительно выйдет в остальной мир.