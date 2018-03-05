Блокчейн-специалисты со всего мира приедут в конце марта в Москву, чтобы послушать мнение иностранных экспертов на самые актуальные темы в области криптовалют и ICO, а также посетить колоссальную «Криптовыставку». Международный блокчейн-форум CRYPTOEVENT 2018 объединит 10 000 участников из 20 стран мира. Мероприятие пройдет 27−28 марта на одной из самых крупных выставочных площадок столицы — ЦВК «Экспоцентр».

В течение двух дней на форуме будут выступать авторитетные спикеры из Швейцарии, США, Китая, России и других стран. В общей сложности свои доклады представят более 60 экспертов: топ-менеджеры международных компаний, иностранные крипто-эксперты, зарубежные разработчики, признанные специалисты в сфере информационной безопасности и многие другие. Во время выступления иностранных спикеров предусмотрен синхронный перевод.

Свое участие на данный момент подтвердили Карл Экштайн, почетный консул России в Швейцарии; Роберт Орландо, CEO ZION.CITY, США; Дмитрий Мариничев (CEO Russian Mining Coin, собрали на ICO $43,2 млн.), Kosuke Takado, Extravaganza International, Inc.; Игорь Лебедев (CTO SOMN, $42 млн. в ходе ICO); Christian Putz, CIO ARR Investments, США; Александр Бородич (CEO Universa Blockchain, привлекли на ICO $28 млн.), Владислав Кочетков, председатель правления ФИНАМ; Константин Гольдштейн, главный технический евангелист Microsoft и многие другие.

Выступления экспертов пройдут в трех залах: «Инвестиции в криптовалюты», «ICO», «Технологии». Основной темой докладов в главном зале станет инвестирование в криптовалюты, токены и грамотный выбор стратегий вложения средств, второй зал будет посвящен маркетингу в ICO, а в третьем — IT-специалисты и стартаперы обсудят инновационные технические разработки на базе блокчейн.

В течение двух дней участникам мероприятия будет доступна «Криптовыставка». Свои стенды представят более 100 компаний: криптообменники и криптобиржи, инвестиционные фонды, ICO-проекты, поставщики оборудования для майнинга, сервисы для трейдинга, консалтинговые и маркетинговые компании, блокчейн-платформы и другие профильные организации.

В следующем году криптовалютам исполнится 10 лет, их количество исчисляется в тысячах, а объем рынка в конце прошлого года смог достичь невероятной цифры в $830 млрд. Пока Еврокомиссия присматривается к блокчейну как к финансовому инструменту, а в России готовится документ о регулировании криптовалют (ждем июля!), блокчейн - по факту — стал полноправным членом экономики, признанным или нет.

Несмотря на то, что в России правовой статус криптовалют пока находится под вопросом, 12% участников исследований Pundi X подтвердили, что владеют криптовалютными активами.

Количество крипто-энтузиастов растет с каждым днем, каждый хочет разобраться — как правильно инвестировать, не потерять деньги, научиться определять тренды, - рассказывает Николай Волосянков, CEO CryptoEvent и организатор мероприятия. — Форум CRYPTOEVENT 2018 рассчитан и на тех, кто только начинает свой путь в криптоиндустрии (особенно им будет интересна «Криптовыставка», на мой взгляд), так и на тех, кто уже обладает обширным опытом. На мероприятие мы приглашаем иностранных спикеров — чтобы расширить горизонты российской аудитории, посмотреть на тенденции в мире криптовалют из разных уголков земли.

Выставка и форум будут работать 27 и 28 марта, с 9.00 до 19.00 в ЦВК «Экспоцентр» (павильон 8, зал 1). Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте: https://cryptoconf.su/moscow.

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