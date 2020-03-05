CEO Яндекса в России Елена Бунина обсудила с изданием Inc. плюсы работы в её компании. В 2019 году Яндекс попал в тройку самых привлекательных работодателей для молодых россиян, по оценке Universum. В 2020-м компания заняла первое место рейтинга (по исследованию сервиса поиска вакансий FutureToday). Вторым стал прошлогодний лидер Google, третьим — Apple.

Отчасти проигрыш Google объясняется масштабом, считает Бунина. В огромной американской корпорации человек — это маленький винтик. В Яндексе вклад сотрудников виднее. Молодых разработчиков привлекают модные сервисы — им приятно говорить: "Это я делаю "Алису"" или беспилотный автомобиль, что невозможно в Google.

Окончание престижного вуза не является гарантией трудоустройства в Яндекс. Компания рассматривает соискателей и вовсе без вузовских дипломов. Однако диплом говорит о воле человека. Не менее важна тяга к самообразованию.

Приблизительно 5 лет назад Яндекс начал меняться. Вместо чистого онлайна в прошлом, сегодня компания готова экспериментировать со всем, что можно сделать с помощью технологий. В прошлом эксперименты были затруднены. Сейчас у Яндекса практически нет рамок.

[Умерший 23 января экономист Клейтон Кристенсен называл нерешительность в экспериментировании и постоянное повторение привычного бизнес-процесса "Диллемой инноватора". В конечном итоге, не развивающиеся компании-лидеры обнаруживают, что их предложения больше не нужны рынку, затем компании гибнут.]

Когда в прошлом в компанию приходил крутой специалист, менеджмент отправлял его в основной бизнес — рекламные технологии. Это правильно с точки зрения немедленных заработков. Но губительно для перспектив бизнеса в будущем. Яндекс придумал мотивацию для глав экспериментов и самих экспериментальных бизнес-юнитов. Каждые полгода маленькая группа топ-менеджеров пересматривает свое отношение к текущим экспериментам.

Топы покидают Яндекс по разным причинам, Бунина, в частности, выделила отсутствие фидбэка. Работники могут быть недовольны замкнутым руководителем. В компании пытаются с этим бороться. На руководство можно жаловаться в специальную службу, в том числе анонимно.

За годы прошедшие после IPO в 2011 году уволилось 2/3 разбогатевших сотрудников. Треть продолжает работать.