В поиске по играм и приложениям Google Play Store исчезла выдача по некоторым запросам, связанным с заболеванием COVID-19. Поиск по «coronavirus», «covid 19», «COVID-19» выдаёт результат «ничего не найдено», хотя раньше, по сообщениям пользователей, результаты были. Возможно, Google принял меры против разработчиков, которые используют «хайповые» слова в описании своих приложений, чтобы появляться в выдаче по ним. Другая версия -- борьба с фейковыми данными о заболевании и другими вариантами связанного с ним мошенничества.

Музыка и книги про COVID 19 по-прежнему находятся.

Тем временем, на российском маркетплейсе «Авито» продолжают размещаться десятки объявлений о продаже сомнительных товаров, связанных с коронавирусом. В том числе, обереги, амулеты, «заговорённая вода» и «очищающие воздух» растения. В компании рассказали «Известиям», что «средняя стоимость оберегов и амулетов составила 1544 рубля, а максимальная поднималась до 4635 рублей.»

«Твиттер» и Facebook пессимизируют и блокируют связанную с вирусом рекламу. «Юла» от Mail.ru по запросу «коронавирус» выдаёт почему-то котов.

